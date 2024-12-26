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Mevlevi Ayinişerifi ve Mukabelesi Haliç Üniversitesi'nde Sanatseverlerle Buluştu

Haliç Üniversitesi'nde düzenlenen Mevlevi Ayinişerifi etkinliği, Hazreti Mevlana'nın 751. vuslat yılı dolayısıyla gerçekleştirildi.

Yayın Tarihi: 26.12.2024 22:23
Güncelleme Tarihi: 26.12.2024 22:36
Mevlevi Ayinişerifi ve Mukabelesi Haliç Üniversitesi'nde Sanatseverlerle Buluştu

Hazreti Mevlana İçin Anma Töreni

Kültür ve Turizm Bakanlığı Güzel Sanatlar Genel Müdürlüğü ile Haliç Üniversitesi Konservatuvarı'nın iş birliğiyle, "Hazreti Mevlana'nın 751. Vuslat Yılı'nda Mevlevi Ayinişerifi ve Mukabelesi" etkinliği, Haliç Üniversitesi Kongre Merkezi'nde sanatseverlerle buluştu.

Prof. Dr. Murat Salim Tokaç'tan Açıklamalar

Etkinliğin proje yönetmenliğini üstlenen Haliç Üniversitesi Konservatuvar Müdürü Prof. Dr. Murat Salim Tokaç, AA muhabirine yaptığı açıklamada, konservatuvarın tiyatro, Türk ve tasavvuf musikisi olarak üç ana bölümden oluştuğunu vurguladı. Tokaç, "İlk sema mukabelesi özelliğini taşıyan bu etkinlik, Türk Musikisi Bölümü'nün de varlığına dikkat çekiyor. Bugün icra edeceğimiz sema mukabelesi, iki önemli kurumun birlikteliğiyle hayata geçirilecek. Bu bir gösteri değil, bir ruh ve ritüelin paylaşımıdır," dedi.

Mevlevi Ayini ve Tasavvuf

Tokaç, Mevlevi ayininin tasavvuf müziğinin en büyük formlarından birisi olduğunu belirtti: "655. yılını idrak ettiğimiz vuslat halini anlamaya çalışacağız. Sema eden semazenler, Hazreti Mevlana'nın öğretilerinin görünür hale gelmesini simgeliyor." Postnişin Nezih Çetin de Hazreti Muhammed'in sünnetinin tasavvuf sayesinde öğrenilebileceğini ifade ederek, "Mevlevilik, tekkeler içinde göze hitap eden boyutlarıyla zirveyi temsil eder," dedi.

Yoğun İlgi Gördü

Yaklaşık iki saat süren gösteri, katılımcılardan yoğun ilgi gördü. Çetin, maneviyatı anlamaya yönelik bu mukabenin, seyircilerin asıl olanın öz olduğunu görmeleri açısından önemli bir fırsat sunduğunu ekledi.

Kültür ve Turizm Bakanlığı Güzel Sanatlar Genel Müdürlüğü İstanbul Tarihi Türk Müziği Topluluğu ve...

Kültür ve Turizm Bakanlığı Güzel Sanatlar Genel Müdürlüğü İstanbul Tarihi Türk Müziği Topluluğu ve Haliç Üniversitesi Konservatuvarının katkısıyla, "Hazreti Mevlana'nın 751. Vuslat Yılı'nda Mevlevi Ayinişerifi ve Mukabelesi", Haliç Üniversitesi Kongre Merkezi'nde düzenlendi.

Kültür ve Turizm Bakanlığı Güzel Sanatlar Genel Müdürlüğü İstanbul Tarihi Türk Müziği Topluluğu ve...

Kültür ve Turizm Bakanlığı Güzel Sanatlar Genel Müdürlüğü İstanbul Tarihi Türk Müziği Topluluğu ve Haliç Üniversitesi Konservatuvarının katkısıyla, "Hazreti Mevlana'nın 751. Vuslat Yılı'nda Mevlevi Ayinişerifi ve Mukabelesi", Haliç Üniversitesi Kongre Merkezi'nde düzenlendi.

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