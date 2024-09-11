Bist 100
10.343,31 2%
DOLAR
32,66 0,03%
EURO
35,14 0,01%
ALTIN
2.435,95 0,02%

Mevlid-i Nebi Haftası'nda Erbaş'ın Vurguları: Merhamet ve Şahsiyet İnşası

Diyanet İşleri Başkanı Erbaş, Mevlid-i Nebi Haftası'nda Hz. Muhammed'in merhametini ve şahsiyet inşasını vurguladı.

Yayın Tarihi: 11.09.2024 12:09
Güncelleme Tarihi: 11.09.2024 12:19
Mevlid-i Nebi Haftası'nda Erbaş'ın Vurguları: Merhamet ve Şahsiyet İnşası

Mevlid-i Nebi Haftası Tanıtım Programı

Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş, Mevlid-i Nebi Haftası Tanıtım Programı'nda önemli konulara değindi. Erbaş, Hz. Muhammed'in insanlığa sunduğu merhamet ve şefkatin önemine vurgu yaparak, "Gazze'nin Filistin'in Narinleri, Ayşeleri, Fatmaları onun şefkatini, merhametini bekliyor" dedi.

"İnsani Değerlerin Kaybı"

Erbaş, "Biz ancak seni alemlere rahmet olarak gönderdik" ayetini hatırlatarak, Merhametin hâkim olduğu bir hayat inşa etmenin önemine dikkat çekti. "Huzur, hukuk, güven, umut gibi değerleri tamamen kaybetmek üzeredir insanlık" diyen Erbaş, değerler sisteminin çöküşüne işaret etti.

Peygamberimizin Ahlakının Yeniden İnşası

Bu yılki Mevlid-i Nebi Haftası'nın teması "Peygamberimiz ve Şahsiyet İnşası" olarak belirlendi. Erbaş, bu vesileyle Hz. Muhammed'in güzel ahlakını yeniden tefekkür edeceklerini ifade etti ve "Güzel ahlak için azami gayret sarf etmek zorundayız" dedi.

Cami ve İslam Medeniyeti

Cami, İslam medeniyetinin temel bileşenlerinden biri olarak değerlendirilen Erbaş, camilerin sadece ibadet yeri değil; eğitim, kültür ve sosyal hayatın merkezi olduğunu belirtti.

Etkinlikler ve Ödüller

Erbaş, Mevlid-i Nebi Haftası ve Camiler ve Din Görevlileri Haftası çerçevesinde çeşitli etkinlikler gerçekleştireceklerini duyurdu. Program sonunda, çeşitli yarışmalarda dereceye girenlere ödül takdim etti.

Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş, Başkanlıkta düzenlenen Mevlid-i Nebi Haftası ile Camiler ve Din...

Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş, Başkanlıkta düzenlenen Mevlid-i Nebi Haftası ile Camiler ve Din Görevlileri Haftası Tanıtım Programı'nda konuştu.

Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş, Başkanlıkta düzenlenen Mevlid-i Nebi Haftası ile Camiler ve Din...

Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş, Başkanlıkta düzenlenen Mevlid-i Nebi Haftası ile Camiler ve Din Görevlileri Haftası Tanıtım Programı'nda konuştu.

Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş, Başkanlıkta düzenlenen Mevlid-i Nebi Haftası ile Camiler ve Din...

Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş, Başkanlıkta düzenlenen Mevlid-i Nebi Haftası ile Camiler ve Din Görevlileri Haftası Tanıtım Programı'nda konuştu.

Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş, Başkanlıkta düzenlenen Mevlid-i Nebi Haftası ile Camiler ve Din...

Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş, Başkanlıkta düzenlenen Mevlid-i Nebi Haftası ile Camiler ve Din Görevlileri Haftası Tanıtım Programı'nda konuştu.

İLGİLİ HABERLER

ABB BUGSAŞ 195 Personel Alımı Yapacak: Tekniker, Teknisyen, Usta ve Pompacı Başvuru Şartları ve Detaylar

1250 TL Ödeme Geldi! Hesaplarınızı Kontrol Edin: Eylül Ayı Aile Destek Ödemeleri Başladı! Ödeme Tarihleri ve Detaylar

Emekli ve Çalışanlar İçin Promosyonlarda Rekor Artış Bekleniyor

İŞKUR sabah sabah açıkladı! Hastanelere yüzlerce personel alımı başladı

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
6-65 yaş arası ücretsiz ulaşım sona erdi! Yaşlılara darbe üstüne darbe
2
Bugün yapmayana yarın 13 bin TL ceza kesilecek! Ev sahipleri şimdi yandı
3
1995-2008 arası SGK girişlilere yeni emeklilik tablosu! Yaş ve prim değişti
4
Toplu taşımada ücretsiz dönem bitti! 60-65 yaş üzeri vatandaşlara kötü haber
5
Ankara Büyükşehir Belediyesi iki ilçeye müjdeyi verdi! Sadece 50 dakika sürecek
6
Emeklilere 5 bin TL pazar harçlığı müjdesi canlı yayında geldi ve resmen başladı
7
Ankaralılara müjdeler müjdesi! Tüm vatandaşlara ücretsiz olacak

O emekliye 5.000 TL ek ödeme çıktı! Tek seferlik ikramiye gibi verilecek

Eğitim Desteği Müjdesi Geldi: 3.000 TL Veriliyor

Emekli ve Çalışanlar İçin Promosyonlarda Rekor Artış Bekleniyor

Akbank’tan 700.000 TL’lik dev kredi fırsatı! Sıfır faiz ile veriliyor

1250 TL Ödeme Geldi! Hesaplarınızı Kontrol Edin: Eylül Ayı Aile Destek Ödemeleri Başladı! Ödeme Tarihleri ve Detaylar

İŞKUR sabah sabah açıkladı! Hastanelere yüzlerce personel alımı başladı

O Belediye Yüksek Maaşlı Memur Alımı Yapacak! Başvuru Şartları ve Detaylar

Eylül 2024 Evde Bakım Maaşı Yattı mı? Evde Bakım Maaşı Güncel Yatan İller Listesi ve Maaş Sorgulama Ekranı

ŞOK 11-17 Eylül 2024 Aktüel Kataloğu Yayınlandı! Fairy Bulaşık Kapsulü 577 TL'den 299 TL'ye Pınar Süzme Peynir 110 TL'den 70 TL'ye Düştü

Türk Hava Yolları Eylül Ayı için Yüksek Maaş ile Personel Alımı İlanları Yayımlandı: 7 Farklı Pozisyonda Personel Alınacak

ABB BUGSAŞ 195 Personel Alımı Yapacak: Tekniker, Teknisyen, Usta ve Pompacı Başvuru Şartları ve Detaylar

Pegasus'tan 323 TL'ye Uçuran Kampanya Fırsatı! Kampanya Detayları ve Seyahat Tarihleri