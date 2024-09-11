Mevlid-i Nebi Haftası'nda Erbaş'ın Vurguları: Merhamet ve Şahsiyet İnşası

Mevlid-i Nebi Haftası Tanıtım Programı

Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş, Mevlid-i Nebi Haftası Tanıtım Programı'nda önemli konulara değindi. Erbaş, Hz. Muhammed'in insanlığa sunduğu merhamet ve şefkatin önemine vurgu yaparak, "Gazze'nin Filistin'in Narinleri, Ayşeleri, Fatmaları onun şefkatini, merhametini bekliyor" dedi.

"İnsani Değerlerin Kaybı"

Erbaş, "Biz ancak seni alemlere rahmet olarak gönderdik" ayetini hatırlatarak, Merhametin hâkim olduğu bir hayat inşa etmenin önemine dikkat çekti. "Huzur, hukuk, güven, umut gibi değerleri tamamen kaybetmek üzeredir insanlık" diyen Erbaş, değerler sisteminin çöküşüne işaret etti.

Peygamberimizin Ahlakının Yeniden İnşası

Bu yılki Mevlid-i Nebi Haftası'nın teması "Peygamberimiz ve Şahsiyet İnşası" olarak belirlendi. Erbaş, bu vesileyle Hz. Muhammed'in güzel ahlakını yeniden tefekkür edeceklerini ifade etti ve "Güzel ahlak için azami gayret sarf etmek zorundayız" dedi.

Cami ve İslam Medeniyeti

Cami, İslam medeniyetinin temel bileşenlerinden biri olarak değerlendirilen Erbaş, camilerin sadece ibadet yeri değil; eğitim, kültür ve sosyal hayatın merkezi olduğunu belirtti.

Etkinlikler ve Ödüller

Erbaş, Mevlid-i Nebi Haftası ve Camiler ve Din Görevlileri Haftası çerçevesinde çeşitli etkinlikler gerçekleştireceklerini duyurdu. Program sonunda, çeşitli yarışmalarda dereceye girenlere ödül takdim etti.

Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş, Başkanlıkta düzenlenen Mevlid-i Nebi Haftası ile Camiler ve Din Görevlileri Haftası Tanıtım Programı'nda konuştu.

Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş, Başkanlıkta düzenlenen Mevlid-i Nebi Haftası ile Camiler ve Din Görevlileri Haftası Tanıtım Programı'nda konuştu.

Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş, Başkanlıkta düzenlenen Mevlid-i Nebi Haftası ile Camiler ve Din Görevlileri Haftası Tanıtım Programı'nda konuştu.

Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş, Başkanlıkta düzenlenen Mevlid-i Nebi Haftası ile Camiler ve Din Görevlileri Haftası Tanıtım Programı'nda konuştu.