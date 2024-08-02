TDV'den Yeni Yarışma: Mevlid-i Nebi Hikaye Yarışması

Türkiye Diyanet Vakfı (TDV), "Sahabeye Uzanan Hikayeler" temalı Mevlid-i Nebi Hikaye Yarışması düzenliyor. Yarışmanın son başvuru tarihi 20 Ağustos olarak belirlenirken, katılımcılar için heyecan dolu bir fırsat sunuluyor.

Yarışma Kategorileri ve Ödüller

Yarışmada çocuk hikayeleri ve gençlik hikayeleri olmak üzere iki ayrı kategori yer alacak. Birinciye 40 bin, ikinciye 25 bin, üçüncüye ise 15 bin lira ödül verilecek. Ayrıca, mansiyon ödülü kazanan 3 yarışmacıya kitap seti hediye edilecek.

Seçilen Eserler Yayınlanacak

Katılımcılardan gelen eserlerden seçilen hikayeler, Türkiye Diyanet Vakfı Yayınları tarafından kitaplaştırılacak.

Jüri Üyeleri

Yarışmanın jüri üyeleri arasında Prof. Dr. Dursun Ali Tökel, Ali Necip Erdoğan, Safiye Gölbaşı, Merve Kahraman Öztürk ve Sıddık Yurtsever yer alacak.

Sonuçların Açıklanması

Yarışmanın sonuçları ise 13 Eylül'de açıklanacak. Başvuru ve detaylı bilgi için bu linki ziyaret edebilirsiniz.