Mevlid Kandili Gecesini İhya Etmenin Yolları: Tesbih ve Hacet Namazının Kılınışı

Kandil namazına nasıl niyet edilir? Mevlid Kandili namazına niyet etme nasıl, ne denir?

Mevlid Kandili, İslam aleminin en değerli gecelerinden biridir ve bu özel geceyi dualar ve ibadetlerle geçirmek büyük bir manevi kazanç sağlar. Peygamber Efendimizin dünyaya teşrifini kutladığımız bu mübarek gece, Allah’ın affının bol olduğu, duaların kabul edildiği bir vakittir. Bu anlamlı geceyi hakkıyla değerlendirmek isteyenler için hacet ve tesbih namazları en çok önerilen ibadetler arasındadır.

MEVLİD KANDİLİNDE HACET VE TESBİH NAMAZLARININ ÖNEMİ

Mevlid Kandili’nde kılınacak namazlar, Allah’a yakınlaşmak ve O’nun sonsuz rahmetine erişmek için bir vesiledir. Hacet namazı, kişinin bir dileğini ya da sıkıntısını Allah’a arz etmek için kıldığı özel bir namazdır. Tesbih namazı ise Allah’ı övmek ve zikretmek için kılınan bir ibadettir. Bu namazlar, kişinin ruhunu huzura erdirir ve dua kapılarını açar.

MEVLİD KANDİLİ NAMAZI HANGİ SAATTE KILINIR?

Mevlid Kandili gecesi namazı, akşam namazı ile yatsı namazı arasında ya da gecenin ilerleyen saatlerinde kılınabilir. Namaz için belirli bir saat yoktur. Gecenin herhangi bir anında bu ibadetleri yerine getirip dualarınızı edebilirsiniz. Kandil gecesi, ruhani bir arınma vakti olduğu için ibadet ne kadar gönülden yapılırsa o denli karşılık bulur.

TESBİH NAMAZININ KILINIŞI VE NİYETİ

Mevlid Kandili gecesinde kılınan tesbih namazı, 4 rekat olarak kılınır. Her rekatta 75 defa tesbih çekilir ve toplamda 300 tesbih okunmuş olur. Bu namaz, manevi huzura ermek isteyenler için büyük bir fırsattır.

Tesbih Namazına Niyet:

Tesbih namazına niyet ederken şu sözler söylenir:

“Yâ Rabbî, niyet eyledim rızâ-i şerîfin için tesbih namazına. Yâ Rabbî, bu gece teşrifleriyle âlemleri nûra gark ettiğin sevgili habîbin, başımızın tâcı Resûl-i Zîşân Efendimiz Sallallahu Aleyhi ve Sellem’in hürmetine ben âciz kulunu da afv-ı ilâhîne, feyz-i ilâhîne mazhar eyle. Allâhü Ekber.”

Tesbih Namazının Kılınışı:

Namazın her rekatında aşağıdaki tesbih okunur:

“Sübhânallâhi vel-hamdü lillâhi ve lâ ilâhe illallâhü vallâhü ekber. Ve lâ havle ve lâ kuvvete illâ billâhil-aliyyil-azıym.”

Tesbih, her rekatta şu sırayla okunur:

“Sübhâneke” duasından sonra 15 defa,

Zamm-ı sureden sonra 10 defa,

Rükûda 10 defa,

Rükûdan doğrulunca 10 defa,

Secdede 10 defa,

Secdeden doğrulunca 10 defa,

İkinci secdede 10 defa.

Bu şekilde 4 rekat tamamlanır ve toplamda 300 defa tesbih çekilmiş olur. Namazı bitirdikten sonra dualarınızı Allah’a arz edebilir, af ve mağfiret dileklerinde bulunabilirsiniz.

HACET NAMAZI NASIL KILINIR?

Hacet namazı, kişinin Allah’tan bir dilekte bulunmak ya da bir sıkıntıdan kurtulmak amacıyla kıldığı bir namazdır. Mevlid Kandili gecesinde 12 rekat hacet namazı kılmak tavsiye edilir. Bu namaz, 2 rekatta bir selam verilerek kılınır. Her rekatta Ayetel Kürsi, İhlas, Felak ve Nas sureleri okunur.

Hacet Namazına Niyet:

Kandil gecesi hacet namazına şu niyetle başlanır:

“Ya Rabbi, rızâ-i şerîfin için niyet eyledim namaza. Bu gece yedi kat gökleri ve bütün esrarını göstererek muhabbetin ile müşerref kıldığın sevgili Habibin Resul-i Zişan Efendimiz hürmetine ben aciz kulunu afv-ı ilahine, feyz-i ilahine, rıza-i ilahine mazhar eyle.”

Hacet Namazının Kılınışı:

Namaz, iki rekatta bir selam verilerek kılınır. Her rekatta şu sureler okunur:

Rekat: Subhaneke, Fatiha, 3 Ayetel Kürsi

Rekat: Fatiha, İhlas, Felak, Nas

Rekat: Subhaneke, Fatiha, İhlas, Felak, Nas

Rekat: Fatiha, İhlas, Felak, Nas

Namazın sonunda: Ettehiyyâtü, Allahümme salli ve Allahümme bârik duaları okunur.

Namazın ardından, 100 istiğfar, 100 salavat ve 100 defa “SubhanAllahi ve’l-hamdü lillahi vela ilahe illallahü vAllahü ekber” şeklinde tesbih yapılır. Sonrasında eller açılarak içten bir dua ile ibadet tamamlanır.

HACET NAMAZI KADİR SURESİYLE NASIL KILINIR?

Kandil gecesi hacet namazı, Kadir Suresi ile de kılınabilir. Bu şekilde kılmak isteyenler için kılınışı şu şekildedir:

Rekat: Fatiha, 3 Kadir Suresi

Rekat: Fatiha, 3 İhlas

Rekat: Fatiha, 3 Kadir Suresi

Rekat: Fatiha, 3 İhlas



Bu şekilde namaz 12 rekat tamamlanır ve ardından dua edilir. Kadir Suresi ile kılınan hacet namazı, manevi olarak kişinin Allah ile olan bağını güçlendirir ve dileklerinin kabul olmasına vesile olur.