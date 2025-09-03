Mevlit Kandili Bursa ve Çevre İllerde İdrak Edildi

Mevlit Kandili Bursa ve çevre illerde idrak edildi

Mevlit Kandili dolayısıyla Bursa ve çevre illerde düzenlenen programlara vatandaşlar yoğun ilgi gösterdi. Bursa başta olmak üzere Eskişehir, Balıkesir, Bilecik ve Sındırgı'daki camilerde namazlar kılındı, dualar edildi ve Mevlid-i Şerif okundu.

Bursa

Bursa'da, özellikle Ulu Cami ve Emirsultan başta olmak üzere camilerde özel programlar yapıldı. Ulu Cami'de kandil nedeniyle yatsı namazından önce düzenlenen etkinlikte, Süleyman Çelebi'nin yazdığı Mevlid-i Şerif okundu ve dualar edildi. Program sonunda cemaate lokum ve gül suyu ikram edildi.

Eskişehir

Eskişehir'de kent genelindeki camilerde gerçekleştirilen programlara vatandaşlar katıldı. Reşadiye Camisi'ne akşam ezanının ardından gelenler namaz kıldı ve dua etti; kandilin manevi atmosferi yoğun şekilde yaşandı.

Balıkesir

Tarihi Zağnos Paşa Camisi'nde düzenlenen programa Kur'an-ı Kerim tilavetiyle başlandı. İlahiler ve mevlid okumasının yer aldığı etkinliğe vatandaşlar büyük ilgi gösterdi; camide yer bulamayan bazılar ibadetlerini avluda eda etti. Program, yapılan dualarla sona erdi.

Sındırgı

Sındırgı ilçesinde 10 Ağustos'ta meydana gelen 6,1 büyüklüğündeki depremde hasar gören ve şu anda kullanılamayan tarihi Şerif Paşa Camisi'nin bahçesine, AFAD tarafından kurulan çadırda vatandaşlar bir araya gelerek namaz kıldı ve Mevlit Kandili'ni idrak etti.

Bilecik

Bilecik Müftülüğünce düzenlenen program kapsamında Merkez Kayıboyu, Orhan Gazi ve Şerifpaşa başta olmak üzere kent genelindeki camiler doldu. Kayıboyu Camisi'ndeki etkinlikte Kur'an-ı Kerim tilaveti yapıldı, ilahiler okundu ve ardından İl Müftüsü Ahmet Dilek tarafından vaaz verildi. Program sonunda cemaate gül suyu ve lokum ikram edildi.