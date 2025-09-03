DOLAR
Mevlit Kandili Erzurum ve Ardahan'da Camilerde Coşkuyla İdrak Edildi

Erzurum ve Ardahan'da camilerde düzenlenen Mevlit Kandili programlarında cemaat namaz kıldı, dua etti; cemaate lokum ve çikolata ikram edildi.

Yayın Tarihi: 03.09.2025 21:47
Güncelleme Tarihi: 03.09.2025 21:47
Mevlit Kandili Erzurum ve Ardahan'da Camilerde Coşkuyla İdrak Edildi

Camiler doldu, cemaate ikramlarda bulunuldu

Mevlit Kandili dolayısıyla Erzurum ve Ardahandaki camilerde programlar düzenlendi. Erzurum'da akşam saatlerinden itibaren başta tarihi Ulu Cami, Lalapaşa ve Muratpaşa olmak üzere kentteki camileri dolduran cemaat, namaz kılarak dua etti.

Programın ardından vatandaşlara cami çıkışında çeşitli ikramlarda bulunuldu.

Ardahan'da ise Serhat Ulu, Merkez ve tarihi Derviş Bey camileri başta olmak üzere camilere gelen vatandaşlar namaz kılıp dua etti. Serhat Ulu Camisi çıkışında cemaate lokum ve çikolata ikram edildi.

Her iki kentteki programlarda dini vecibelerin eda edilmesi ve cemaatin bir araya gelmesiyle Mevlit Kandili coşkuyla idrak edildi.

