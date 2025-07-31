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Mevsimlik Tarım İşçileri Fındık Hasadı İçin Ordu'ya Yerleşmeye Başladı

Doğu ve Güneydoğu Anadolu'dan fındık için Ordu'ya gelen mevsimlik tarım işçileri, konaklama alanlarına yerleşiyor.

Yayın Tarihi: 31.07.2025 14:11
Güncelleme Tarihi: 31.07.2025 14:11
Mevsimlik Tarım İşçileri Fındık Hasadı İçin Ordu'ya Yerleşmeye Başladı

Doğu ve Güneydoğu Anadolu'dan gelen mevsimlik tarım işçileri, 4 Ağustos'ta başlayacak fındık hasadı için Ordu'ya yerleşmeye başladı. Tarım işçileri, kent sahil kesiminde belirlenen konaklama alanlarına ulaşarak çadırlarını kurdu.

Altınordu ilçesine bağlı Saraycık Mahallesi'nde oluşturulan konaklama alanında, fındık toplama dönemi için hazırlıklar sürüyor. İşçiler, burada tüketecekleri yufkaları hazırlamak üzere çalışma yapıyor.

Şanlıurfa'dan gelen 55 yaşındaki Ayşe Kırmızıgül, gazetecilere yaptığı açıklamada, "Hasat döneminde tüketeceğimiz yufkaların hazırlığını yapıyoruz." dedi. Kırmızıgül, "Her sene 25 gün ya da 1 ay kadar burada kalıyoruz. Bu sene az kalacağız gibi. Buraya eşim, iki oğlum ve bir kızımla geldik." sözleriyle durumu özetledi.

İşçilerden sorumlu Recep Erez, yaklaşık 150 işçisinin bulunduğunu ve 10-12 yıldır bu işi yaptığını ifade etti. Çalışma sürelerinin 15-18 günü bulabileceğini dile getiren Erez, "İş başlangıcı ayın 5'i olarak belirledik. Mevsimlik Tarım İşçileri Projesi alanında konaklamamız tamamlanmak üzere. Şanlıurfa, Mardin ve Diyarbakır bölgesindeki işçilerimizin tamamının 2-3 gün içerisinde Altınordu'da olmasını umuyoruz." şeklinde konuştu.

Doğu ve Güneydoğu Anadolu'dan fındık toplamak üzere Ordu'ya gelen mevsimlik tarım işçileri...

Doğu ve Güneydoğu Anadolu'dan fındık toplamak üzere Ordu'ya gelen mevsimlik tarım işçileri, kendileri için hazırlanan alanlara yerleşmeye başladı. Altınordu ilçesine bağlı Saraycık Mahallesi'nde oluşturulan konaklama alanına yerleşen işçiler, fındık toplama döneminde tüketilecek yufkaları açarak pişiriyor.

Doğu ve Güneydoğu Anadolu'dan fındık toplamak üzere Ordu'ya gelen mevsimlik tarım işçileri...

Doğu ve Güneydoğu Anadolu'dan fındık toplamak üzere Ordu'ya gelen mevsimlik tarım işçileri, kendileri için hazırlanan alanlara yerleşmeye başladı. Altınordu ilçesine bağlı Saraycık Mahallesi'nde oluşturulan konaklama alanına yerleşen işçiler, fındık toplama döneminde tüketilecek yufkaları açarak pişiriyor.

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