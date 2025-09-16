Mevzuat Değişikliği: Elektronik Şantiye Defteri ve Müteahhit Yeterlik Düzenlemesi

Resmi Gazete düzenlemesiyle şantiye şeflerinin iş takip defteri dijitalleşiyor; müteahhitler yeterlik belgelerini şirket bölünme ve ortaklık hallerinde de kullanabilecek.

Yayın Tarihi: 16.09.2025 10:26
Güncelleme Tarihi: 16.09.2025 10:26
Yapı müteahhitliği ve şantiye şefliği mevzuatında değişiklik

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı tarafından Resmi Gazete'de yayımlanan yönetmelik değişiklikleriyle sektörde önemli düzenlemeler hayata geçirildi. Bakanlığa bağlı Mesleki Hizmetler Genel Müdürlüğünce hazırlanan "Yapı Müteahhitlerinin Sınıflandırılması ve Kayıtlarının Tutulması Hakkında Yönetmelik" ile "Şantiye Şefleri Hakkında Yönetmelikte" yapılan değişiklikler Resmi Gazete'de yayımlandı.

Elektronik şantiye defteri geliyor

"Şantiye Şefleri Hakkında Yönetmelik" değişikliği kapsamında şantiye şeflerinin tuttuğu günlük defterler mobil uygulama üzerinden elektronik olarak kayıt altına alınacak. Şefler, işin hangi bölümlerinde çalışıldığını, işin ilerleyişini ve karşılaşılan engelleri kaydedecek; ayrıca şantiyede çalışan işçi sayısı ile kullanılan araç, iş makinesi ve teçhizatın tür ve miktarlarını fotoğraflarla birlikte elektronik şantiye defterine girebilecek.

Elektronik şantiye defteri uygulaması 2026dan itibaren zorunlu hale gelecek. İdareler, şantiye şeflerinin çalışmalarının tam zamanlı hizmet prensibine uygunluğunu periyodik denetimlerle takip edecek.

Yeterlik belgeleri ve kooperatif düzenlemesi

"Yapı Müteahhitlerinin Sınıflandırılması ve Kayıtlarının Tutulması Hakkında Yönetmelik"te yapılan değişiklikle yapı müteahhitlerinin yeterlik belgelerini şirket bölünme ve ortaklık hallerinde de kullanabilmelerine imkan tanındı. Ayrıca yapı kooperatiflerinin geçici yetki belgesiyle yapabilecekleri işler yeniden tanımlandı.

Bu düzenlemeye göre kooperatifler, ortalama yapı alanı 10 bin metrekareye kadar olan inşaatları yeterlik sistemine tabi olmadan geçici belge ile üstlenebilecek.

Sektörel etkiler

Sisteme kayıtlı 225 bin 303 şantiye şefini ilgilendiren değişikliklerle inşaat sektöründe niteliklerin artırılması, iş süreçlerinin kolaylaştırılması ve sektördeki güncel ihtiyaçların karşılanması hedefleniyor. Yapı müteahhitleri ve altyükleniciler, daha önce yaptıkları işlerden elde ettikleri yapı ruhsatı ve kullanma izin belgelerine dayalı iş deneyimlerini yıl sonuna kadar doğrudan kullanabilecek.

