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MGK Bildirisi: İsrail'in Mütecaviz Eylemleri Suriye'yi Tehdit Ediyor

MGK, İsrail'in Suriye'ye yönelik eylemlerinin bölgedeki istikrarı tehdit ettiğini belirtti.

Yayın Tarihi: 22.01.2025 20:34
Güncelleme Tarihi: 22.01.2025 20:34
MGK Bildirisi: İsrail'in Mütecaviz Eylemleri Suriye'yi Tehdit Ediyor

MGK Bildirisi: İsrail'in Suriye'deki Mütecaviz Eylemleri

Son günlerde gerçekleştirilen MGK (Milli Güvenlik Kurulu) toplantısında, İsrail'in uluslararası hukuku hiçe sayan eylemleri yeniden gündeme geldi. Bildiride, bu tür eylemlerin Suriye topraklarına da sirayet etmesinin bölgede istikrarın önünde büyük bir engel oluşturduğu vurgulandı.

Bölgedeki Güvenlik Endişeleri

MGK, İsrail'in bölge üzerindeki etkisini artıran mütecaviz politikalarının, Suriye'nin güvenliğini tehdit ettiğini ortaya koydu. Bu durum, hem bölgesel istikrarı tehdit ediyor hem de uluslararası hukuka aykırı uygulamalar ile dikkat çekiyor.

Hükümet yetkilileri, herkesin uluslararası hukuka saygı göstermesi gerektiğini ve bu tür eylemlerin uluslararası toplulukça dikkatle izlenmesi gerektiğini belirtti. Açıklamanın, bölgedeki gerginlikleri azaltma çabalarına yönelik önemli bir mesaj olduğu ifade ediliyor.

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