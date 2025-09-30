MGK Bildirisi: Komşu Coğrafyada Teröre ve Yayılmacılığa İzin Yok

Güvenlik ve bölgesel istikrar öne çıkarıldı

MGK tarafından yayımlanan bildiride, komşu coğrafyada terörün hiçbir tezahürüne yer verilmeyeceği ve terör zemini üzerinden yayılmacılığa kati surette müsaade edilmeyeceği özellikle vurgulandı.

Bildiride, ülke güvenliğinin korunması ve bölgesel istikrarın sağlanmasının öncelikli olduğu ifade edildi. Kurulun açıklaması, terörle mücadeledeki kararlılığa ve güvenlik politikalarının etkin şekilde uygulanacağına işaret ediyor.

MGK bildirisi, alınacak tedbirlerin ve kararların yakından takip edileceğini belirtiyor; bu çerçevede ulusal güvenlik yaklaşımlarının sürdürülmesinin önemine dikkat çekildi.