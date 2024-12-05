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MGK Bildirisi: Suriye'deki Gelişmelere Dikkat

MGK, Suriye’de sivillerin güvenliği için önlemlerin alınması gerektiğini vurguladı.

Yayın Tarihi: 05.12.2024 20:27
Güncelleme Tarihi: 05.12.2024 20:27
MGK Bildirisi: Suriye'deki Gelişmelere Dikkat

MGK Bildirisi: Suriye'deki Gelişmelere Dikkat

Millî Güvenlik Kurulu (MGK), Suriye'de yaşanan gelişmeleri değerlendirdi. Yeni bildiride, sivillerin can ve mal güvenliğinin korunması adına gerekli tedbirlerin alınması gerektiği bir kez daha vurgulandı. Ayrıca, Suriye rejiminin halkla ve muhalefetle uzlaşma ihtiyacı olduğunun altı çizildi.

Suriye'deki Durumun Önemi

MGK, Suriye'de yaşanan çatışmaların, yalnızca bölgede değil, uluslararası alanda da ciddi güvenlik tehditleri ortaya çıkardığını belirtiyor. Bu nedenle, uluslararası iş birliğinin artırılması gerekliliğine de dikkat çekildi.

Gelecek Adımlar

Bildiride, Suriye'de huzur ve güven ortamının sağlanması için diplomatik çabaların artırılması gerektiği ifade edilerek, tüm tarafların diyalog yoluyla sorunlarını çözmesinin önemine vurgu yapıldı.

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