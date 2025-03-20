MGK Bildirisi: Terörsüz Türkiye ile Milli Birlik ve Demokrasi Güçlenecek

Milli Güvenlik Kurulu (MGK), yaptığı son toplantıda, terörsüz Türkiye hedefine ulaşılmasının, milli birlik ve beraberlik açısından önemine vurgu yaptı. Bildiride, bu hedefe ulaşmanın sadece güvenliği sağlamakla kalmayıp, aynı zamanda demokrasimizin de güçlenmesine katkıda bulunacağı ifade edildi.

Toplantıda alınan kararlar doğrultusunda, ülke içindeki mevcut tehditlerle etkili bir şekilde mücadele edileceği belirtilerek, milletin huzuru ve güvenliği için gerekli adımların atılacağı duyuruldu.

MGK, Türk milletinin huzur ve istikrarı için gösterdiği çabaların desteklenmesi gerektiğini vurgulayarak, toplumsal dayanışmanın önemine dikkat çekti. Bu vesileyle, Türkiye'nin terörle mücadelede attığı adımların, uluslararası işbirliği çerçevesinde de süreceği belirtildi.