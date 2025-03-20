MGK Bildirisi: Türkiye Suriye'de Kalıcı Huzur İçin Destek Verecek

MGK bildirisi, Türkiye'nin Suriye'deki iç durumu ve ulusal güvenlik stratejilerini değerlendirdi. Türkiye, Suriye'de yeni yönetimin kalıcı huzur ve istikrar sağlama çabalarına destek vermeye devam edeceğini duyurdu.

Bildiride, ülkenin tüm terör örgütlerinden arındırılması konusunda Türkiye'nin kararlılığı ifade edilirken, uluslararası işbirliği ve bölgesel güvenliğin önemine de vurgu yapıldı.

Milli Güvenlik Kurulu, Suriye'de barış ve güvenliğin tesis edilmesi için atılacak adımların önemini yineleyerek, Türkiye'nin sorumlu ve etkili bir rol üstleneceğini belirtti.