DOLAR
34,75 -0,29%
EURO
36,79 -0,22%
ALTIN
2.943,21 -0,35%
BITCOIN
3.374.060,08 2,03%

MGK Bildirisi: Türkiye Suriye'nin Toprak Bütünlüğünü Destekliyor

MGK bildirisine göre Türkiye, Suriye'nin toprak bütünlüğü ve birliğini her zaman destekleyecek.

Yayın Tarihi: 05.12.2024 20:23
Güncelleme Tarihi: 05.12.2024 20:23
MGK Bildirisi: Türkiye Suriye'nin Toprak Bütünlüğünü Destekliyor

MGK Bildirisi: Türkiye'nin Suriye'ye Desteği

Milli Güvenlik Kurulu (MGK) tarafından yayımlanan son bildiride, Türkiye'nin Suriye'nin toprak bütünlüğü ve birliğinin korunmasına verdiği güçlü destek vurgulandı. Türkiye'nin, bu konuda gereken tüm katkıyı sağlamaya doğrudan hazır olduğu ifade edildi.

Bildiride, Suriye'nin toprak bütünlüğü ve bölgesel istikrarın önemine dikkat çekilerek, Türkiye'nin bu konudaki kararlılığı yine vurgulandı. Bu süreçte uluslararası işbirliklerinin de kritik öneme sahip olduğu belirtildi.

İLGİLİ HABERLER

Engelli Bireylerin Araç Kullanımında Yeni ÖTV Düzenlemesi: Sınırlamalar Başlıyor

DenizBank'tan Fatura Desteği: 750 TL'ye Kadar Cashback Fırsatı

Türkiye Taşkömürü Kurumu 2024'te 132 Nitelikli İşçi Alıyor

Bakan Işıkhan'dan Asgari Ücret Açıklaması: Çalışan ve İşveren Arasında Ayrım Olmayacak

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
AK Parti Milletvekili Ali Şahin, Parlatino Genel Kurulu'nda Önemli Mesajlar Verdi
2
Arap Birliği Suriye Konulu Acil Toplantıyı Erteledi
3
Manisa'da Trafik Kazası: 6 Yaralı
4
8. Türk-Alman Tiyatro Festivali Berlin'de Başladı
5
MEB'den Öğrenci Kıyafet Yönetmeliğinde Değişiklik: Yeni Düzenlemeler Resmi Gazete'de
6
New York'ta Dünya Türk Kahvesi Günü Coşkuyla Kutlandı
7
Suriye'nin Humus İli'ndeki Resten Otoban Köprüsüne Hava Saldırısı Düzenlendi

Türkiye Taşkömürü Kurumu 2024'te 132 Nitelikli İşçi Alıyor

Engelli Bireylerin Araç Kullanımında Yeni ÖTV Düzenlemesi: Sınırlamalar Başlıyor

2025 tarifesi belirlendi! Araç kullanacaklara yüzde 40 zam uyarısı

Bakan Işıkhan'dan Asgari Ücret Açıklaması: Çalışan ve İşveren Arasında Ayrım Olmayacak

500.000 TL kredide faizler şaştı kaldı! 12 ay vadede sıfır faizle veriliyor

İş Bankası’ndan Çifte Kazanç: 25.500 TL Nakit İmkanı

Emekliye taze müjde! 5 yıldızlı otellerden bedava kış tatili kararı! Binlerce liranız cebinizde kalacak

Konum paylaşanlara vergi şoku! Bakanlığa başvurmayana binlerce lira ceza gelecek

Halkbank Açıkladı! Rekor Promosyon Ödemesi Duyurdu

Akaryakıtın litre başına dev indirim! Bu sabah pompaya bakan şoku yaşadı

DenizBank'tan Fatura Desteği: 750 TL'ye Kadar Cashback Fırsatı

Engelli aylığı, SED, yaşlı aylığı... Arka plandan o zam gizli kapaklı geliyor