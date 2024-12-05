MGK Bildirisi: Türkiye Suriye'nin Toprak Bütünlüğünü Destekliyor

MGK Bildirisi: Türkiye'nin Suriye'ye Desteği

Milli Güvenlik Kurulu (MGK) tarafından yayımlanan son bildiride, Türkiye'nin Suriye'nin toprak bütünlüğü ve birliğinin korunmasına verdiği güçlü destek vurgulandı. Türkiye'nin, bu konuda gereken tüm katkıyı sağlamaya doğrudan hazır olduğu ifade edildi.

Bildiride, Suriye'nin toprak bütünlüğü ve bölgesel istikrarın önemine dikkat çekilerek, Türkiye'nin bu konudaki kararlılığı yine vurgulandı. Bu süreçte uluslararası işbirliklerinin de kritik öneme sahip olduğu belirtildi.