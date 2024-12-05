MGK Bildirisi: Uluslararası Tehditlere Karşı Operasyonlar Devam Ediyor

MGK Toplantısında Kritik Gelişmeler

Son gerçekleştirilen Milli Güvenlik Kurulu (MGK) toplantısında, Türkiye'nin bekasına yönelik tehditler ele alındı. PKK/KCK-PYD/YPG, FETÖ ve DEAŞ gibi terör örgütlerine yönelik yürütülen operasyonlar ve bunların uluslararası boyutu üzerinde duruldu.

Güvenlik Operasyonları ve Uluslararası Gelişmeler

Toplantıda, ülkemizin güvenliğine tehdit oluşturan unsurlara karşı alınan önlemler ve yürütülen operasyonlar hakkında detaylı bilgi verildi. Terör örgütlerinin faaliyetleri ve uluslararası gelişmeler ışığında, Türkiye'nin kararlı duruşu kamuoyuyla paylaşıldı.

Bu çerçevede, MGK bildirisi ile devletin güvenlik stratejileri vurgulanarak, millî birlik ve beraberliğin önemi bir kez daha hatırlatıldı. Yeni dönem operasyonlarının gerekliliği ve etkili bir mücadele yolunun belirlenmesi, toplantının ana gündem maddeleri arasında yer aldı.