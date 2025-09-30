MGK'dan Acil Çağrı: İsrail'in Gazze Saldırılarına Karşı Uluslararası Müdahale ve BM'de Somut Adım

MGK bildirisi, İsrail'in Gazze'ye saldırıları karşısında uluslararası kamuoyuna acilen harekete geçme ve BM bünyesinde sergilenen iradeyi somutlaştırma çağrısı yaptı.

Yayın Tarihi: 30.09.2025 19:46
Güncelleme Tarihi: 30.09.2025 19:46
MGK'dan Acil Çağrı: İsrail'in Gazze Saldırılarına Karşı Uluslararası Müdahale ve BM'de Somut Adım

MGK'dan acil çağrı: Gazze saldırılarına uluslararası müdahale ve BM'de somut adım istendi

Bildirideki temel vurgu

Milli Güvenlik Kurulu (MGK) bildirisi, İsrail'in Gazze'ye saldırıları bağlamında uluslararası kamuoyuna hitap ederek acilen harekete geçme çağrısında bulundu.

Bildiride ayrıca, Birleşmiş Milletler çerçevesinde ortaya konan iradenin artık kağıt üzerinde kalmaması gerektiği vurgulanarak, BM bünyesinde sergilenen iradeyi somutlaştırma talebi yinelendi.

Mesajın muhatapları ve beklentiler

MGK bildirisi, uluslararası aktörlere ve BM organlarına yöneltilen güçlü bir uyarı niteliğinde. Bildirideki çağrı, diplomasinin hızlandırılması ve BM mekanizmalarının somut adımlar atması yönünde beklenti ortaya koyuyor.

Özetle, MGK, İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırılarına karşı uluslararası dayanışmanın derhal harekete geçirilmesi ve BM çatısı altındaki iradenin fiili sonuçlara dönüştürülmesi gerektiğini ifade etti.

İLGİLİ HABERLER

Kahramanmaraş'ta TOKİ'den Dev İhale: Arsa Satışı Karşılığı Projesi

Sağlık Bakanlığı'ndan 18 Bin Personel İlanı Resmi Gazete'de Yayımlandı

Mezun Olur Olmaz İş Teklifi: KOSTÜ Avrupa MYO'da %97 İstihdam

TOKİ'den Yılın Fırsatı: 509 Konut ve İşyeri İçin İzmir ve İstanbul Öne Çıkıyor

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Fatih'te Tramvay Çarpması: Yaya Yaralandı
2
Ankara'da tefecilik operasyonu: 4 gözaltı, 14 milyon 451 bin 287 liralık para akışı
3
Mersin Tarsus'ta Asansör Kazası: Pelin Yaşot Kıyga Hayatını Kaybetti
4
MGK Toplantısı Sona Erdi — Erdoğan Başkanlığında 3 Saatlik Oturum
5
Filistinli Gruplardan Trump'ın Gazze Planına Farklı Tepkiler
6
Borsa İstanbul Manipülasyon Soruşturmasında İkinci Dalga: 4 Tutuklama
7
Trump: ABD 'üniformasız kişilerce içerden işgal altında' — Quantico konuşması

TOKİ'den Yılın Fırsatı: 509 Konut ve İşyeri İçin İzmir ve İstanbul Öne Çıkıyor

Kahramanmaraş'ta TOKİ'den Dev İhale: Arsa Satışı Karşılığı Projesi

SGK ve Devlet Tiyatroları 98 Personel Alımı İlanı — Başvuru ve Sınav Tarihleri

İş Bankası'ndan Şanlıurfa'da Rekor Promosyon: 387 Personele 88.000 TL Peşin

Adalet Bakanlığı'na 1000 Hakim ve Savcı Yardımcısı — Erdoğan Açıkladı, Sınav Beklentisi 2025

Erdoğan'dan 81 İl İçin Dev Sosyal Konut Hamlesi

Mezun Olur Olmaz İş Teklifi: KOSTÜ Avrupa MYO'da %97 İstihdam

Işıkhan’dan Müjde: Engelli ve Eski Hükümlülere Milyonluk Hibe Başladı

Halkbank'tan Promosyonda Rekor: Isparta Sağlıkçılara 95.500 TL

Kış Öncesi Doğalgaz Desteği Başladı: Ailelere 2.500 TL'ye Kadar Yardım

Sağlık Bakanlığı'ndan 18 Bin Personel İlanı Resmi Gazete'de Yayımlandı

DenizBank'tan Memurlara Özel Kredi: %1.99 Faiz, 1,5 Milyon TL'ye Kadar