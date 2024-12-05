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MGK'dan Filistin Meselesine Dikkat Çeken Vurgu

MGK bildirisi, Türkiye'nin Filistin meselesinde adil ve kalıcı çözüme olan kararlılığını vurguladı.

Yayın Tarihi: 05.12.2024 20:28
Güncelleme Tarihi: 05.12.2024 20:28
MGK'dan Filistin Meselesine Dikkat Çeken Vurgu

MGK Bildirisi: Filistin Meselesine Türkiye’nin Kararlılığı

Milli Güvenlik Kurulu (MGK), Türkiye'nin Filistin meselemindeki tutumunu yeniden vurguladı. Yapılan açıklamada, Türkiye'nin Filistin meselesinin adil ve kalıcı bir çözüme kavuşturulmasına yönelik kararlılığını sürdüreceği belirtildi.

Uluslararası Destek Çağrısı

MGK, tüm ülkeleri bu konuda gereken adımları atmaya davet etti. Türkiye'nin, Filistin halkının haklarını savunma konusundaki kararlılık ve azmi bir kez daha gözler önüne serildi.

Bildirinin Önemi

Bu bildirinin, uluslararası platformda Türkiye'nin duruşunu pekiştireceği ve Filistin sorununun çözümüne yönelik çabaların arttırılması için önemli bir adım olduğu ifade edildi.

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