MGK'dan Gazze Uyarısı: İsrail'in Politikaları 'İnsani Felaket'e Yol Açıyor

MGK bildirisi, İsrail'in Gazze'deki politikalarının insani felakete yol açtığını vurguladı; sorumluların hesap vermesinin insanlığın ortak mesuliyeti olduğu ifade edildi.

Yayın Tarihi: 30.09.2025 19:34
Güncelleme Tarihi: 30.09.2025 19:34
MGK'dan Gazze Uyarısı: İsrail'in Politikaları 'İnsani Felaket'e Yol Açıyor

MGK'dan Gazze Uyarısı: İsrail'in Politikaları 'İnsani Felaket'e Yol Açıyor

Bildiri sorumluların hesap vermesinin "insanlığın müşterek mesuliyeti" olduğunu vurguladı

Milli Güvenlik Kurulu'nun yayımladığı bildiride, İsrail'in Gazze'deki politikalarının insani felakete yol açtığına dikkat çekildi.

Bildiride, çatışmadan etkilenen sivillerin yaşadığı insani krizler ön plana çıkarılarak, sorumluların hesap vermesinin insanlığın müşterek mesuliyeti haline geldiği belirtildi.

MGK bildirisi, bu tespit çerçevesinde ilgili taraflara ve uluslararası aktörlere sorumluluklarını hatırlatırken, insani duruma yönelik kaygıların acilen ele alınması gerektiğini vurguladı.

İLGİLİ HABERLER

DenizBank'tan Memurlara Özel Kredi: %1.99 Faiz, 1,5 Milyon TL'ye Kadar

Kahramanmaraş'ta TOKİ'den Dev İhale: Arsa Satışı Karşılığı Projesi

Mezun Olur Olmaz İş Teklifi: KOSTÜ Avrupa MYO'da %97 İstihdam

TOKİ'den Yılın Fırsatı: 509 Konut ve İşyeri İçin İzmir ve İstanbul Öne Çıkıyor

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Fatih'te Tramvay Çarpması: Yaya Yaralandı
2
Ankara'da tefecilik operasyonu: 4 gözaltı, 14 milyon 451 bin 287 liralık para akışı
3
Mersin Tarsus'ta Asansör Kazası: Pelin Yaşot Kıyga Hayatını Kaybetti
4
MGK Toplantısı Sona Erdi — Erdoğan Başkanlığında 3 Saatlik Oturum
5
Filistinli Gruplardan Trump'ın Gazze Planına Farklı Tepkiler
6
Borsa İstanbul Manipülasyon Soruşturmasında İkinci Dalga: 4 Tutuklama
7
Trump: ABD 'üniformasız kişilerce içerden işgal altında' — Quantico konuşması

TOKİ'den Yılın Fırsatı: 509 Konut ve İşyeri İçin İzmir ve İstanbul Öne Çıkıyor

Kahramanmaraş'ta TOKİ'den Dev İhale: Arsa Satışı Karşılığı Projesi

SGK ve Devlet Tiyatroları 98 Personel Alımı İlanı — Başvuru ve Sınav Tarihleri

İş Bankası'ndan Şanlıurfa'da Rekor Promosyon: 387 Personele 88.000 TL Peşin

Adalet Bakanlığı'na 1000 Hakim ve Savcı Yardımcısı — Erdoğan Açıkladı, Sınav Beklentisi 2025

Erdoğan'dan 81 İl İçin Dev Sosyal Konut Hamlesi

Mezun Olur Olmaz İş Teklifi: KOSTÜ Avrupa MYO'da %97 İstihdam

Işıkhan’dan Müjde: Engelli ve Eski Hükümlülere Milyonluk Hibe Başladı

Halkbank'tan Promosyonda Rekor: Isparta Sağlıkçılara 95.500 TL

Kış Öncesi Doğalgaz Desteği Başladı: Ailelere 2.500 TL'ye Kadar Yardım

Sağlık Bakanlığı'ndan 18 Bin Personel İlanı Resmi Gazete'de Yayımlandı

DenizBank'tan Memurlara Özel Kredi: %1.99 Faiz, 1,5 Milyon TL'ye Kadar