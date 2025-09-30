MGK'dan Gazze Uyarısı: İsrail'in Politikaları 'İnsani Felaket'e Yol Açıyor

Bildiri sorumluların hesap vermesinin "insanlığın müşterek mesuliyeti" olduğunu vurguladı

Milli Güvenlik Kurulu'nun yayımladığı bildiride, İsrail'in Gazze'deki politikalarının insani felakete yol açtığına dikkat çekildi.

Bildiride, çatışmadan etkilenen sivillerin yaşadığı insani krizler ön plana çıkarılarak, sorumluların hesap vermesinin insanlığın müşterek mesuliyeti haline geldiği belirtildi.

MGK bildirisi, bu tespit çerçevesinde ilgili taraflara ve uluslararası aktörlere sorumluluklarını hatırlatırken, insani duruma yönelik kaygıların acilen ele alınması gerektiğini vurguladı.