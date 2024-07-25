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MGK'dan İsrail Yönetimine Sert Eleştiri

MGK bildirisi uluslararası tepkilere rağmen İsrail yönetiminin insani değerlerden uzaklaştığını vurguladı.

Yayın Tarihi: 25.07.2024 19:06
Güncelleme Tarihi: 25.07.2024 19:06
MGK'dan İsrail Yönetimine Sert Eleştiri

MGK'dan Açıklama

Millî Güvenlik Kurulu (MGK), son yayımlanan bildirisiyle uluslararası toplumun tepkilerine rağmen İsrail yönetiminin insani değerlerle olan bağlantısını kaybettiğini ifade etti.

İsrail Yönetimi Eleştirildi

Bildiride, İsrail yönetiminin derhal durdurulması gerektiği vurgulandı. Açıklamada, bu yönetimin uygulamalarının sadece bölgedeki değil, dünya genelindeki insanlık değerleriyle bağdaşmadığına dikkat çekildi.

Uluslararası Toplumun Rolü

MGK, uluslararası toplumun bu duruma dikkat çekerek, gerekli önlemlerin hızla alınması çağrısında bulundu. Bu bağlamda, uluslararası kuruluşların İsrail politikalarını sorgulaması gerektiği belirtildi.

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