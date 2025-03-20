MGK'dan Önemli Açıklama: Terör Örgütünün Tasfiyesi Süreci Takip Edilecek

MGK'dan Terörle Mücadele Duyurusu

Millî Güvenlik Kurulu (MGK), aldığı son kararlarla terörle mücadele konusundaki kararlılığını bir kez daha ortaya koydu. Yapılan açıklamada, bölücü terör örgütünün kendisini feshetme, silah bırakma ve silahsızlanma süreçlerinin yanı sıra, bu örgütün tüm uzantılarının tasfiyesi için titiz bir takibin süreceği bildirildi.

Terörle Mücadelede Kararlılık

MGK toplantısında, terörle mücadele çalışmalarının kesintisiz olarak devam etmesi gerektiği vurgulandı. Kurul, bölücü terör örgütü içerisine sızmış unsurların da gözaltına alınarak, güvenlik güçleri tarafından gerekli adımların atılacağını belirtti.

Bu bağlamda, alanında uzman ekiplerin süreci yakından takip edeceği ve gerekli tüm önlemlerin alınacağı ifade edildi. Devletin, terörle mücadelesinin her aşamasında kararlılığını sürdürdüğü mesajı verildi.

MGK'nın açıklaması, toplumda güvenliğin sağlanması, huzurun korunması adına önemli bir adım olarak değerlendirildi.