MGK'dan Suriye İçin Toplumsal Mutabakat Vurgusu

MGK Bildirisi Açıklandı

Rekabetçi bir dünya ortamında, Suriye'deki meselelerin çözümü oldukça önemlidir. Bu bağlamda, Milli Güvenlik Kurulu (MGK), Suriye'de tüm tarafları kapsayan gerçek bir toplumsal mutabakatın oluşturulması yönündeki desteğin sürdürüleceğini vurguladı.

Toplumsal Mutabakatın Önemi

Kurum, Suriye'deki içsel karmaşaların ve çatışmaların ancak tüm tarafların uzlaşı içerisinde bulunması ile çözülebileceğini belirtti. Bu nedenle, tarafların bir araya gelerek ortak bir zeminde buluşması gerektiğinin altı çizildi.