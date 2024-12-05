MGK'dan Suriye Uyarısı: Terör Örgütlerine Geçit Yok!

Milli Güvenlik Kurulu (MGK), Suriye'deki istikrarsız durumu fırsat bilen terör örgütlerine karşı güçlü bir mesaj verdi. MGK toplantısının ardından yapılan açıklamada, "Suriye'deki istikrarsızlıktan istifade etmeye çalışan terör örgütlerine geçit verilmeyeceği" vurgulandı.

Toplantıda, milli güvenliğimize yönelen her türlü tehdidin ortadan kaldırılacağına dair kararlılık da ifade edildi. Bu açıklama, Türkiye'nin ulusal güvenlik politikalarının ne denli sıkı bir denetim altında tutulduğunu gözler önüne seriyor.

Daha önce olduğu gibi, Türkiye, Suriye'nin kuzeyindeki terör unsurlarına karşı gerektiğinde askeri operasyonları gerçekleştirmenin de sinyalini vermişti. Söz konusu önlemlerin, bölgedeki istikrarın sağlanması açısından son derece hayati olduğu belirtiliyor.