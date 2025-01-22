MGK'den PKK/KCK ve PYD/YPG'ye Karşı Kararlı Mesaj

MGK Bildirisi: Terör Örgütlerine Geçit Yok

Milli Güvenlik Kurulu (MGK), PKK/KCK ve PYD/YPG'nin Suriye'deki mevcut durumu istismar etmesine kesinlikle izin verilmeyeceğini vurguladığı bir bildiride bulundu. Bu kapsamda, bölgedeki tüm terör örgütlerinin her halükarda tasfiye edileceği ifadeleri öne çıktı.

Bölgesel Güvenlik İçin Kararlı Adımlar

MGK, Türkiye'nin ulusal güvenliği için tehdit oluşturan her türlü yapıya karşı kararlı bir tutum sergileyeceğini açıkladı. Suriye'deki durumu dikkatle izleyen kurul, güvenlik stratejilerinin hayata geçirilmesi adına gerekli adımların atılacağını belirtti.

Bu bildirinin, Türkiye'nin bölgede terörle mücadelesinin önemi ve kararlılığı açısından büyük bir anlam taşıdığı gözlemleniyor.