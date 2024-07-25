Bist 100
10.343,31 2%
DOLAR
32,66 0,03%
EURO
35,14 0,01%
ALTIN
2.435,95 0,02%

MGK Toplantısı: FETÖ ile Mücadelede Yeni Gelişmeler

MGK, 15 Temmuz'daki darbe girişiminin sorumlusu FETÖ ile mücadeledeki ilerlemeleri ve gelecekteki adımları ele aldı.

Yayın Tarihi: 25.07.2024 19:09
Güncelleme Tarihi: 25.07.2024 19:09
MGK Toplantısı: FETÖ ile Mücadelede Yeni Gelişmeler

MGK Toplantısı Sonuçları

Millî Güvenlik Kurulu (MGK), 15 Temmuz 2016 tarihinde gerçekleştirilen hain darbe girişiminin arkasındaki grup olan FETÖ ile mücadelenin geldiği noktayı değerlendirdi. Toplantıda, bu süreçte elde edilen başarılar ve gelecekte atılacak adımlar üzerinde duruldu.

FETÖ ile Mücadele Stratejileri

MGK'ta, FETÖ ile artık daha etkili bir mücadele yürütüldüğü vurgulandı. Bu kapsamda, uluslararası iş birliklerinin arttırılması ve yerli güvenlik güçlerinin güçlü bir şekilde desteklenmesi gerektiği ifade edildi.

Gelecek Vizyonu

Toplantıda, önümüzdeki dönemde FETÖ ile mücadelede atılması planlanan adımlar detaylı bir biçimde ele alındı. Hem iç güvenlik hem de eğitim alanlarında alınacak önlemlerle ilgili kapsamlı bir değerlendirme gerçekleştirildi.

Sonuç olarak, MGK'nın bu toplantısı, FETÖ ile yürütülen mücadelenin ne kadar kritik olduğunu bir kez daha gözler önüne serdi.

İLGİLİ HABERLER

Türk kahvesini fokur fokur köpürten taktik! Köpüksüz kahvelere son!

Merakla bekleniyordu! Cep yakan PS6'nın çıkış tarihi ve özellikleri belli oldu

Araç sahiplerine zorunlu oldu! Yaptırmayan binlerce lira ödeyecek!

Bakan Uraloğlu PTT'ye personel alım müjdesini verdi! İşte detaylar

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
6-65 yaş arası ücretsiz ulaşım sona erdi! Yaşlılara darbe üstüne darbe
2
Bugün yapmayana yarın 13 bin TL ceza kesilecek! Ev sahipleri şimdi yandı
3
1995-2008 arası SGK girişlilere yeni emeklilik tablosu! Yaş ve prim değişti
4
Toplu taşımada ücretsiz dönem bitti! 60-65 yaş üzeri vatandaşlara kötü haber
5
Ankara Büyükşehir Belediyesi iki ilçeye müjdeyi verdi! Sadece 50 dakika sürecek
6
Emeklilere 5 bin TL pazar harçlığı müjdesi canlı yayında geldi ve resmen başladı
7
Ankaralılara müjdeler müjdesi! Tüm vatandaşlara ücretsiz olacak

Hyundai ikinci el fiyatına sıfır otomobil satıyor! Bu model kapışılacak!

Araç sahiplerine zorunlu oldu! Yaptırmayan binlerce lira ödeyecek!

2 gün üst üste aynı kıyafeti giyenler dikkat! İkinci kez giyince böyle oluyor!

Türk kahvesini fokur fokur köpürten taktik! Köpüksüz kahvelere son!

Samsung'a Android 15 güncellemesi geliyor! ? İşte One UI 7.0 güncellemesi alacak Galaxy telefonlar ve tabletler

Merakla bekleniyordu! Cep yakan PS6'nın çıkış tarihi ve özellikleri belli oldu

Kızılay’dan yeni iş duyurusu: Müfettiş yardımcısı alımları için başvurular başladı!

Sadece dahi olanlar 12 saniyede çocuk ve gül resimleri arasındaki 3 farkı görebiliyor

Ticaret Bakanlığı, en az lise mezunu 38 bin TL maaş ile şoför, temizlik ve güvenlik görevlisi alımı duyurusu yaptı

PTT'den annelere 3700 TL yardım başvurusu gerçek mi işte detaylar

Madame Coco'dan yazın en büyük indirim kampanyası başlıyor!

Bakan Uraloğlu PTT'ye personel alım müjdesini verdi! İşte detaylar