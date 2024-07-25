MGK Toplantısı: FETÖ ile Mücadelede Yeni Gelişmeler

MGK Toplantısı Sonuçları

Millî Güvenlik Kurulu (MGK), 15 Temmuz 2016 tarihinde gerçekleştirilen hain darbe girişiminin arkasındaki grup olan FETÖ ile mücadelenin geldiği noktayı değerlendirdi. Toplantıda, bu süreçte elde edilen başarılar ve gelecekte atılacak adımlar üzerinde duruldu.

FETÖ ile Mücadele Stratejileri

MGK'ta, FETÖ ile artık daha etkili bir mücadele yürütüldüğü vurgulandı. Bu kapsamda, uluslararası iş birliklerinin arttırılması ve yerli güvenlik güçlerinin güçlü bir şekilde desteklenmesi gerektiği ifade edildi.

Gelecek Vizyonu

Toplantıda, önümüzdeki dönemde FETÖ ile mücadelede atılması planlanan adımlar detaylı bir biçimde ele alındı. Hem iç güvenlik hem de eğitim alanlarında alınacak önlemlerle ilgili kapsamlı bir değerlendirme gerçekleştirildi.

Sonuç olarak, MGK'nın bu toplantısı, FETÖ ile yürütülen mücadelenin ne kadar kritik olduğunu bir kez daha gözler önüne serdi.