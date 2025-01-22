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MGK Toplantısı Sonrası Milli Güvenlik Siyaseti Belgesi Yenilendi

MGK toplantısı sonrası yayımlanan bildiride, Milli Güvenlik Siyaseti Belgesi'nin güncellendiği ve Türkiye'nin güvenlik politikaları ele alındı.

Yayın Tarihi: 22.01.2025 20:53
Güncelleme Tarihi: 22.01.2025 20:53
MGK Toplantısı Sonrası Milli Güvenlik Siyaseti Belgesi Yenilendi

MGK Toplantısı Sonrası Açıklama

Milli Güvenlik Kurulu (MGK) toplantısında, Milli Güvenlik Siyaseti Belgesi (MGSB) güncellenerek 2025 versiyonunun yürürlüğe girmesi kararlaştırıldı. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın başkanlığında gerçekleşen toplantının ardından yayımlanan bildiride, Türkiye’nin ve dünyanın mevcut durumu değerlendirildi.

Belge Üzerine Değerlendirmeler

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı'nın sosyal medya hesabından yayınlanan bildiriye göre, MGSB, 2024’te gerçekleşen siyasi, askeri, iktisadi ve sosyal gelişmeler ışığında güncellenmiştir. Belge, milli güvenliğimiz için karşılaşılabilecek meselelerle ilgili alınacak tedbirler ve yürütülecek faaliyetler üzerine müzakereleri kapsamaktadır.

Terörle Mücadele Vurgusu

Bildiride, PKK/KCK-PYD/YPG, FETÖ ve DEAŞ gibi terör örgütlerine karşı yürütülen operasyonların azim ve kararlılıkla devam ettiği belirtildi. Yurt içi ve yurt dışındaki tehditlere karşı yürütülen mücadelenin başarısı vurgulanarak, milli birlik ve beraberlik mesajı verildi.

Uluslararası Politikalara Yönelik Destek

Suriye'deki yeni yönetimin, ülkenin egemenliği ve toprak bütünlüğü için yaptığı çalışmalara destek verileceği açıklandı. Terör örgütlerinin Suriye’deki mevcut durumu istismar etmesine izin verilmeyeceği hatırlatıldı.

Gazze ve Bölgesel İstikrar

Gazze'deki ateşkesin kalıcı olması gerektiği, Filistin meselesinin adil bir çözüme ulaşmasının önemine vurgu yapıldı. Türkiye’nin, Afrika, Orta Doğu ve Balkanlar'daki ihtilafların barışçıl yollarla çözümü yönündeki çabalarının artırılacağı ifade edildi.

Sonuç olarak, Türkiye'nin, küresel barışa katkı sağlama kararlılığı bir kez daha teyit edilmiştir.

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