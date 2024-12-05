MGK Toplantısı Sonrası Suriye ve Uluslararası Gelişmelere Dair Kritik Bildiri

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında yapılan Milli Güvenlik Kurulu (MGK) toplantısının ardından yayımlanan bildiri, Türkiye'nin Suriye'nin toprak bütünlüğünü koruma konusundaki kararlılığını gözler önüne serdi. Bildiride, "Ülkemizin, Suriye'nin toprak bütünlüğü ile birliğinin korunmasına her zaman güçlü destek verdiği ve gereken tüm katkıyı sağlamaya hazır olduğu" ifadelerine yer verildi.

Bildiride, terör örgütleri olan PKK/KCK-PYD/YPG, FETÖ ve DEAŞ gibi tehditlere karşı mücadelede azim ve kararlılık vurgulandı. Bu bağlamda, "İstikrarsızlık ortamından istifade etmeye çalışan terör örgütlerine asla geçit verilmeyeceği" ifadesi dikkat çekti.

Lübnan'daki ateşkesin kalıcı olması temennisiyle birlikte, İsrail'in uluslararası hukuku ihlal eden saldırganlıkları kınandı ve bu durumun sona ermesi için gerekli çağrılar yapıldı. Aynı zamanda Türkiye'nin, Filistin meselesinin adil bir çözüme kavuşturulmasındaki tutumu da belirtildi.

Suriye'de yaşanan son gelişmelere dair, sivil halkın güvenliğini sağlamak amacıyla gerekli tedbirlerin alınmasının önemi vurgulandı. Rejimin, kendi halkıyla ve meşru muhalefetle uzlaşması gerektiği bir kez daha ifade edildi.

Ukrayna'daki savaşa dair son durum ele alınarak, savaşın tırmanmaması adına acil bir ateşkesin sağlanmasının önemine dikkat çekildi. Ayrıca, Azerbaycan ile Ermenistan arasındaki müzakerelerde kaydedilen olumlu gelişmelerin barış antlaşması ile sonuçlanması yönündeki beklenti de bildiride yer aldı.

MGK'nın bu bildirisi, Türkiye'nin bölgesel ve uluslararası meselelerdeki duruşunu bir kez daha net bir şekilde ortaya koydu.