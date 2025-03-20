MGK Toplantısında Terörsüz Türkiye Vurgusu: Milli Birlik ve Demokrasi Güçlenecek

Milli Güvenlik Kurulu (MGK) toplantısında yayımlanan bildiride, terörsüz Türkiye hedefine ulaşılması ile milli birlik ve beraberliğin daha da pekişeceği vurgulandı. Bu durumun, tüm vatandaşların huzur ve refahını artıracağı, ülkenin sosyoekonomik gelişiminin hızlanacağı ve demokrasiye katkı sağlayacağı belirtildi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığındaki toplantı, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde gerçekleştirildi. Toplantının ardından, Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı sosyal medya hesabından paylaşılan bildiride, PKK/KCK-PYD/YPG, FETÖ ve DEAŞ gibi terör örgütleri başta olmak üzere, milli birlik ve beraberliğe yönelik tehditler karşısında sürdürülen operasyonlara dair bilgi sunuldu.

Türkiye’nin, Aziz şehitlerimizin ve gazilerimizin fedakarlıkları ile terörsüz bir atılım gerçekleştireceği, milli birlik ve beraberlik sayesinde vatandaşların huzurunun artacağı ifade edildi. Bu doğrultuda, bölücü terör örgütünün kendisini feshetmesi ve tüm uzantılarının tasfiyesi sürecinin titizlikle takip edileceği belirtildi.

Toplantıda ayrıca, İsrail'in ateşkes rejimine geri dönmesi gerektiği vurgulanarak, Gazze halkının güvenliği için atılacak meşru adımların önemi ele alındı. İnsani yardımların bölgeye engelsiz ulaşması için adım atılması gerektiği ifade edildi.

Rusya-Ukrayna Savaşı'na ilişkin müzakere ve diplomatik çabalara öncelik verilmesi gerektiği de belirtilerek, Türkiye'nin kalıcı barış için inisiyatif almaya devam edeceği bildirildi. Bu süreçte, Türkiye-Avrupa Birliği ilişkilerinin canlanmasının ve Avrupa'nın güvenliğine Türkiye’nin katkılarının arttırılmasının önemi vurgulandı.