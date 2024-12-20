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MH370 Uçağı İçin Arama Çalışmaları Yeniden Başlatılıyor

Malezya, kaybolan MH370 sefer sayılı uçağın arama çalışmalarını yeniden başlatma kararı aldı.

Yayın Tarihi: 20.12.2024 18:10
Güncelleme Tarihi: 20.12.2024 18:10
MH370 Uçağı İçin Arama Çalışmaları Yeniden Başlatılıyor

Kayıp MH370 İçin Yeni Arama Süreci

Malezya, 10 yıl önce kaybolan "MH370" sefer sayılı havayolu uçağı için arama çalışmalarını yeniden başlatmayı planlıyor. MalayMail'in haberine göre, Malezya Ulaştırma Bakanı Anthony Loke, kabine toplantısının ardından dikkat çekici açıklamalarda bulundu.

Aramalar Hızlanıyor

Bakan Loke, Ocean Infinity şirketinin kayıp uçağın arama çalışmalarının yeniden başlatılması için sunduğu teklifin kabul edildiğini ve hükümetin prensipte mutabık kaldığını belirtti. Loke, anlaşmanın yalnızca uçağın bulunması durumda ödeme yapılacağını vurgulayarak, "Bu, enkaz bulunmadığı sürece hükümetin ödeme yapmak zorunda kalmayacağı anlamına geliyor" dedi.

Uzman Analizleri ve Gelecek Planları

Ayrıca, Loke, arama çalışmalarının on yıl boyunca yapılan uzman analizlerinde elde edilen en son verilere dayalı olacağını ifade etti. Anlaşmanın detaylarının görüşülmeye devam ettiğini ve yeni yılın başında hazır olmasının beklendiğini söyledi.

Endonezya'nın Ödeme Beklentisi

Kayıp uçağın enkazının bulunması halinde Endonezya hükümetinin yaklaşık 70 milyon dolar ödeme yapması öngörülüyor.

MH370 Seferi Hakkında Kısa Bilgi

MH370 sefer sayılı Malezya Havayolları uçağı, 8 Mart 2014 tarihinde Kuala Lumpur Uluslararası Havalimanı'ndan Beijing'e uçmak üzere havalanmış ve kalkıştan 38 dakika sonra iletişim kesilmiştir. Uçağın planlanan rotadan saparak Hint Okyanusu'nun güneyine doğru gittiği radar verileriyle saptanmıştır. Uçakta 227 yolcu ve 12 mürettebat bulunmaktaydı.

Uçağın düşüş noktasında yapılan arama çalışmaları ise havacılık tarihinin en pahalı kurtarma faaliyeti olarak kayıtlara geçmiştir. Ancak yalnızca bazı parçaların uçağa ait olduğu kesinleşmiş, başka bir iz bulunamamıştır. Kayıp uçağa yönelik arama çalışmaları, Malezya hükümeti tarafından Ocean Infinity ile yapılan anlaşmanın ardından Ocak 2018'de yeniden başlamış, ancak o dönemde de herhangi bir sonuç elde edilememiştir.

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