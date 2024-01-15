MHP 3 il 52 ilçe belediye başkan adayını açıkladı
FLAŞ HABER: Yerel seçimlere hazırlanan siyasi partilerden Milliyetçi Hareket Partisi (MHP), 55 yeni adayını duyurdu. MHP, 3 il ve 52 ilçede yarışacak adaylarını belirledi.
Milliyetçi Hareket Partisi 31 Mart 2024 Yerel Seçimleri için belediye ve ilçe belediye başkan adaylarını duyurmaya devam ediyor.
MHP 3 İL 52 İLÇE ADAYINI AÇIKLADI
MHP, 3 il ve 52 ilçede belediye başkan adaylarını duyurdu. Elazığ, Isparta ve Kars'ta yarışacak adaylarını belirleyen MHP, diğer ilçelerde de adaylarını açıkladı.
İşte açıklanan o aday isimleri: