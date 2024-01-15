MHP 3 il 52 ilçe belediye başkan adayını açıkladı

FLAŞ HABER: Yerel seçimlere hazırlanan siyasi partilerden Milliyetçi Hareket Partisi (MHP), 55 yeni adayını duyurdu. MHP, 3 il ve 52 ilçede yarışacak adaylarını belirledi.

MHP 3 il 52 ilçe belediye başkan adayını açıkladı
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Milliyetçi Hareket Partisi 31 Mart 2024 Yerel Seçimleri için belediye ve ilçe belediye başkan adaylarını duyurmaya devam ediyor.

MHP 3 İL 52 İLÇE ADAYINI AÇIKLADI

MHP, 3 il ve 52 ilçede belediye başkan adaylarını duyurdu. Elazığ, Isparta ve Kars'ta yarışacak adaylarını belirleyen MHP, diğer ilçelerde de adaylarını açıkladı.

İşte açıklanan o aday isimleri:

mhp adayları

mhp adayları

mhp adayları

mhp adayları

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