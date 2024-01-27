MHP 55 başkan adayının yer aldığı yeni bir liste daha paylaştı

MHP, 31 Mart 2024 yerel seçimleri için belediye başkan adaylarını açıklamaya devam ediyor. MHP Genel Başkan Yardımcısı Sadir Durmaz, 11'inci etapta 1 il, 5 ilçe ve 49 belde belediye başkan adayının belirlendiğini duyurdu. Yozgat, Akdağmadeni, Sorgun, Şefaatli, Yerköy ve Isparta Senirkent'te MHP'nin adayları belli oldu.

MHP 55 başkan adayının yer aldığı yeni bir liste daha paylaştı
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MHP Genel Başkan Yardımcısı Sadir Durmaz, 31 Mart 2024 yerel seçimlerine yönelik 11'inci etap belediye başkan adaylarını duyurdu. Durmaz, partinin ilgili kurulları ve Genel Başkan Devlet Bahçeli'nin onayıyla '31 Mart 2024 Mahalli İdareler Seçimleri'nde 1 il, 5 ilçe, 49 belde belediye başkan adayının belirlendiğini ifade etti.

Durmaz, 11'inci etap belediye başkan adaylarını duyurdu. Yozgat'ın adayı Ömer Açıkel oldu. Yozgat'ın ilçelerinde ise Akdağmadeni'nde Nezih Yalçın, Sorgun'da Mustafa Erkut Ekinci, Şefaatli'de Müjdat Karaca, Yerköy'de Oğuzhan Oğuz, Isparta Senirkent'te de Hüseyin Baykal aday gösterildi. Listede ayrıca 49 belde belediye başkan adayı da bulunuyor.

mhp adayları

mhp adayları

mhp adayları

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