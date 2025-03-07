MHP, 8 Mart'ta 8 Güçlü Kadın Programı Düzenliyor

MHP'den Anlamlı 8 Mart Etkinliği

Milliyetçi Hareket Partisi (MHP), 8 Mart Dünya Kadınlar Günü dolayısıyla Ankara'da '8 Mart, 8 Güçlü Kadın, Her Hikaye Bir Zafer' programı düzenleyecek.

MHP Genel Başkan Yardımcısı Ahmet Selim Yurdakul, yaptığı yazılı açıklamada etkinliğin yarın ATO Congresium'da gerçekleştirileceğini duyurdu.

Program Detayları

Etkinlikte, Türkiye'nin 81 ilinden MHP Kadın, Aile, Çocuk ve Engellilerden Sorumlu (KAÇEP) il ve ilçe başkanları ile KAÇEP mensupları ve özel konukların yer alacağı belirtildi. Yurdakul, "Bu programda önemli zaferlere ve fedakarlıklara imza atan 8 Türk kadınını taltif edeceğiz." dedi.

Kadınların Önemi Vurgulandı

Yurdakul, kadınların sosyal ve ekonomik hayattaki rolleri ile Türk milletinin geleceğindeki sorumluluklarına dikkat çekti. "Bu çerçevede 8 Mart Dünya Kadınlar Günü'nde düzenlenecek programımızın ismini, '8 Mart, 8 Güçlü Kadın, Her Hikaye Bir Zafer' olarak belirledik. Milliyetçi Hareket Partisi, kadınları başının tacı olarak görür ve kıymet gösterir. Liderimiz ve Genel Başkanımız Sayın Devlet Bahçeli'nin himayelerinde düzenlenen bu programda MHP KAÇEP mensuplarımızı ve değerli misafirlerimizi gönül soframızda ve iftar davetimizde ağırlayacağımız için çok mutluyuz." ifadelerini kullandı.