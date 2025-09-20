MHP Ankara'da 'Terörsüz Türkiye' Buluşması: Asırlık Birlik, Sonsuz Kardeşlik

MHP, Ankara'da "Asırlık Birlik, Sonsuz Kardeşlik" temalı "Terörsüz Türkiye İçin Milli Birlik ve Dayanışma Buluşmaları" programını ATO Congresium'da düzenledi. Programın 9 bölgede 81 ili kapsayacak şekilde planlandığı açıklandı.

Mevlüt Karakaya'nın vurguları

MHP Genel Başkan Yardımcısı Mevlüt Karakaya, bölgede yaşanan çatışma ve istikrarsızlıkların Türkiye'nin milli güvenliğini doğrudan tehdit ettiğini belirtti. Karakaya, "İsrail'in Filistin, İran, Suriye ve Katar'a yönelen saldırıları, aslında daha geniş bir savaşın bütün coğrafyaya yayılma niyetinin somut göstergesidir." dedi ve bu saldırganlığın nihai hedefinin Türkiye olduğunu ifade etti.

Karakaya, başlatılan sürece ilişkin olarak, "Terörsüz Türkiye, ülkemize yönelik küresel karanlık senaryoları bozacak bir irade beyanıdır. Terörsüz Türkiye, Turan'a açılan kapı, Nizam-ı aleme giden yoldur." ifadelerini kullandı. Ayrıca Anayasa'nın temel ilkelerinin tartışma konusu olamayacağını vurgulayarak, "ilk dört madde Türkiye Cumhuriyeti'nin kuruluş kilididir" dedi.

Yaşar Yıldırım: İç cepheyi güçlendirmek

MHP Genel Başkan Yardımcısı Yaşar Yıldırım, Türkiye'nin güvenliğinin sağlanması için "Terörsüz Türkiye"nin hayata geçirilmesinin zorunlu olduğunu söyledi. Yıldırım, "Birinci derecede yapacağımız iş, millet cephesini tahkim etmek, iç cepheyi güçlendirmektir." diyerek bu alanda zafiyet olmayacağını belirtti.

Ahmet Selim Yurdakul: Siyaset üstü bir hedef

MHP Genel Başkan Yardımcısı Ahmet Selim Yurdakul, "Terörsüz Türkiye"nin siyaset üstü bir mesele ve devlet politikası olduğunu vurguladı. Yurdakul, "Terörsüz Türkiye, sadece dağdaki silahların susturulması değildir, Ankara'nın Washington'a, Tel Aviv'e boyun eğmemesi, kendi çıkarını kendisinin tayin etmesidir." sözleriyle hem iç huzur hem de bağımsız dış politikanın hedeflendiğini söyledi.

Yurdakul, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin çağrısıyla terör kabusunun sona erme yoluna girdiğini belirterek, "Terörsüz Türkiye, Kürt'üyle, Türk'üyle, Alevisiyle, Sünnisiyle bir ve beraber yaşamak, aynı sofrada kardeşçe ekmeğimizi bölüşmek" gerektiğini ifade etti.

Programa partililer ile çok sayıda vatandaş katıldı.