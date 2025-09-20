MHP Ankara'da 'Terörsüz Türkiye' Buluşması: Asırlık Birlik, Sonsuz Kardeşlik

MHP, Ankara'da 'Terörsüz Türkiye İçin Milli Birlik ve Dayanışma Buluşmaları'nı başlattı; Karakaya, Yıldırım ve Yurdakulun mesajları öne çıktı.

Yayın Tarihi: 20.09.2025 17:34
Güncelleme Tarihi: 20.09.2025 17:34
MHP Ankara'da 'Terörsüz Türkiye' Buluşması: Asırlık Birlik, Sonsuz Kardeşlik

MHP Ankara'da 'Terörsüz Türkiye' Buluşması: Asırlık Birlik, Sonsuz Kardeşlik

MHP, Ankara'da "Asırlık Birlik, Sonsuz Kardeşlik" temalı "Terörsüz Türkiye İçin Milli Birlik ve Dayanışma Buluşmaları" programını ATO Congresium'da düzenledi. Programın 9 bölgede 81 ili kapsayacak şekilde planlandığı açıklandı.

Mevlüt Karakaya'nın vurguları

MHP Genel Başkan Yardımcısı Mevlüt Karakaya, bölgede yaşanan çatışma ve istikrarsızlıkların Türkiye'nin milli güvenliğini doğrudan tehdit ettiğini belirtti. Karakaya, "İsrail'in Filistin, İran, Suriye ve Katar'a yönelen saldırıları, aslında daha geniş bir savaşın bütün coğrafyaya yayılma niyetinin somut göstergesidir." dedi ve bu saldırganlığın nihai hedefinin Türkiye olduğunu ifade etti.

Karakaya, başlatılan sürece ilişkin olarak, "Terörsüz Türkiye, ülkemize yönelik küresel karanlık senaryoları bozacak bir irade beyanıdır. Terörsüz Türkiye, Turan'a açılan kapı, Nizam-ı aleme giden yoldur." ifadelerini kullandı. Ayrıca Anayasa'nın temel ilkelerinin tartışma konusu olamayacağını vurgulayarak, "ilk dört madde Türkiye Cumhuriyeti'nin kuruluş kilididir" dedi.

Yaşar Yıldırım: İç cepheyi güçlendirmek

MHP Genel Başkan Yardımcısı Yaşar Yıldırım, Türkiye'nin güvenliğinin sağlanması için "Terörsüz Türkiye"nin hayata geçirilmesinin zorunlu olduğunu söyledi. Yıldırım, "Birinci derecede yapacağımız iş, millet cephesini tahkim etmek, iç cepheyi güçlendirmektir." diyerek bu alanda zafiyet olmayacağını belirtti.

Ahmet Selim Yurdakul: Siyaset üstü bir hedef

MHP Genel Başkan Yardımcısı Ahmet Selim Yurdakul, "Terörsüz Türkiye"nin siyaset üstü bir mesele ve devlet politikası olduğunu vurguladı. Yurdakul, "Terörsüz Türkiye, sadece dağdaki silahların susturulması değildir, Ankara'nın Washington'a, Tel Aviv'e boyun eğmemesi, kendi çıkarını kendisinin tayin etmesidir." sözleriyle hem iç huzur hem de bağımsız dış politikanın hedeflendiğini söyledi.

Yurdakul, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin çağrısıyla terör kabusunun sona erme yoluna girdiğini belirterek, "Terörsüz Türkiye, Kürt'üyle, Türk'üyle, Alevisiyle, Sünnisiyle bir ve beraber yaşamak, aynı sofrada kardeşçe ekmeğimizi bölüşmek" gerektiğini ifade etti.

Programa partililer ile çok sayıda vatandaş katıldı.

İLGİLİ HABERLER

Ziraat Bankası'ndan Rekor Promosyon: Eğitim Personeline 81.500 TL + 1.000 TL

Tekfen Vakfı 2025-2026 Burs Başvuruları: 22 Eylül'de Başlıyor

Kademeli Emeklilik 2027: İsa Karakaş Tarih ve Formülü Açıkladı

İstanbul İcra İhalelerinde Toyota C-HR ve Nissan Juke Uygun Fiyatla Satışta

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Prenses Akiko Mikasa Şanlıurfa'da: Arkeoloji Müzesi ve Ayanlar Höyük Ziyareti
2
Milas'ta orman yangınına havadan ve karadan müdahale sürüyor
3
Masal Savaşçıları: Ünlüler Özel Gereksinimli Çocuklarla Haliç'te
4
Trabzon'da Filistin İçin Küresel Sumud Filosu'na Destek Yürüyüşü
5
Tekirdağ'da otomobilün çarptığı 13 yaşındaki bisikletli çocuk hayatını kaybetti
6
TRT'den 38. Ahilik Haftası'na Özel Ücretsiz Konser — Kırşehir 22 Eylül

5.000 TL Doğum Yardımı Yatacak — Gözler Aile Bakanlığı'nda

Tekfen Vakfı 2025-2026 Burs Başvuruları: 22 Eylül'de Başlıyor

Garanti BBVA'dan Eylül Fırsatı: Prim İadesiyle 5.000 TL'ye Varan Bonus

Akbank'tan Emeklilere Rekor Promosyon: 30.000 TL'ye Kadar Nakit Fırsatı (Eylül 2025)

İstanbul İcra İhalelerinde Toyota C-HR ve Nissan Juke Uygun Fiyatla Satışta

Süt Fiyatlarına Yeni Ayar: Çiğ Süt Tavsiye Fiyatı 19,60 TL

Adana ve Antalya'da Cebinizi Sarsan Zamlar: Ekmek, Ulaşım ve Kreş Ücretlerinde Yeni Düzenleme

Ziraat Bankası'ndan Rekor Promosyon: Eğitim Personeline 81.500 TL + 1.000 TL

Türkiye Finans'tan Velilere: 1 Milyon TL'ye Vade Farksız Taksit ve Binlerce TL Bonus

EYT Uyarısı: 2026'ya Erteleyenleri Bekleyen Maaş Şoku

Kademeli Emeklilik 2027: İsa Karakaş Tarih ve Formülü Açıkladı

TCMB'den Esnafa Müjde: Banka Kartı POS Komisyonu %1,04'e Düştü