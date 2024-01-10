MHP belediye başkan adaylarını açıkladı

Milliyetçi Hareket Partisi, 31 Mart seçimleri için adaylığı kesin olan 2 büyükşehir, 12 il ve 41 ilçe belediye başkan adayının isimlerini duyurdu. Toplam 55 aday, MHP'nin seçim yarışına katılacak.

MHP belediye başkan adaylarını açıkladı
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Milliyetçi Hareket Partisi, 2'si büyükşehir toplam 55 adayını duyurdu! AK Parti, Manisa ve Mersin'de MHP'nin adayına destek verecek. MHP'nin Manisa büyükşehir belediye başkan adayı Cengiz Ergün, Mersin adayı ise Serdar Soydan oldu.

 Yerel seçimlere hazırlanan Türkiye'de, Cumhur İttifakı'nın bir ortağı olan MHP de adaylarını duyurdu. MHP, 2 büyükşehir, 12 il ve 41 büyükşehir ilçe belediye başkan adayı olmak üzere toplam 55 adayını açıkladı. 

İşte MHP'nin yerel seçimlerde birlikte ilerleyeceği başkan adayları listesi:

 

yerel-seçim

yerel-seçim

yerel-seçim

yerel-seçim

yerel-seçim

yerel-seçim

yerel-seçim

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