MHP, Cengiz Aytmatov Enstitüsü'nü 15 Şubat'ta Açıyor

Milliyetçi Hareket Partisi (MHP), Türk kültürü, tarihi ve edebiyatına katkı sağlamak amacıyla kurduğu Cengiz Aytmatov Enstitüsünü 15 Şubat'ta açacak.

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin himayesinde, Türk dünyasının sembol isimlerinden Kırgız edebiyatçı, gazeteci, çevirmen, diplomat ve siyasetçi Cengiz Aytmatov adına kurulacak enstitü, MHP Genel Merkezi Gün Sazak Konferans Salonu'nda düzenlenecek açılış töreniyle çalışmalara başlayacak.

Enstitü, Türk milletinin kalbi ve ruhu olarak nitelendirilen Cengiz Aytmatov'un eserlerini ve Türk dünyasının ortak edebi mirasını gelecek nesillere aktarmayı amaçlıyor. Açılışta, Aytmatov'un romanlarının yapay zeka ile oluşturulan görsellerinden oluşan bir sergi de katılımcılara sunulacak.

Prof. Dr. İlyas Topsakal'dan Açıklamalar

MHP Genel Başkan Yardımcısı ve Enstitü Başkanı Prof. Dr. İlyas Topsakal, enstitünün kuruluş amacı ve hedeflerine dair açıklamalarda bulundu. Aytmatov'un Türk kültüründe önemli bir yere sahip olduğunu belirten Topsakal, "Cengiz Aytmatov, Türk milletinin, Türk kavimlerinin kalbi ve ruhudur. Tarihimiz, geleneklerimiz ve edebiyatımız üzerine çalışmalar yapmamız gerekiyor" dedi.

Aytmatov'un, Türk kavimlerini ve Kırgız coğrafyasını geleneklerini yaşatmaları yolunda büyük katkılar sağladığını ifade eden Topsakal, enstitünün misyonunun gelecek nesle değerli öğretiler aktarmak olduğunu aktardı.

Geçmişle Gelecek Arasında Köprü

Topsakal, Türk devletlerinin zengin tarihi ve kültürel mirasına vurgu yaparak, "Hepimizin büyük bir geçmişi, büyük hikayeleri var. Örnek vermek gerekirse, Manas Destanı dünyanın en büyük destanı olarak bilinir. Bu destanların geçmiş kimliğimizle bağlantılı olduğunu unutmamalıyız" şeklinde konuştu.

Ortak Edebi Literatür Oluşturmak

Enstitünün amacı hakkında daha fazla bilgi veren Topsakal, "Cengiz Aytmatov'un eserlerini Türk dünyasının ortak alfabesinde bastırmak ve ortak literatürde örnek eserler oluşturmak enstitümüzün hedefleri arasında yer alıyor" dedi.

Ayrıca, Aytmatov'un kabrini ziyaret edeceğini ve Kırgızistan'da da bir açılış programı gerçekleştireceklerini sözlerine ekleyen Topsakal, global ölçekte Türk kültürünün tanıtımının önemine dikkat çekti.

Bu enstitü, Türk kültürü ve halklarının mirasını yalnızca Türkiye'de değil, tüm dünyada yaşatma misyonu üstlenecek. Türk gençlerinin kültürel bağlarını ve tarihlerini koruması, enstitünün bir diğer temel hedefidir.

Milliyetçi Hareket Partisi (MHP), Türk kültürü, tarihi ve edebiyatına katkı sağlamak amacıyla kurduğu Cengiz Aytmatov Enstitüsünü 15 Şubat'ta açacak. MHP Genel Başkan Yardımcısı ve Enstitü Başkanı Prof. Dr. İlyas Topsakal, enstitünün kuruluş amacı ve çalışmalarına ilişkin AA muhabirine açıklamada bulundu.

Milliyetçi Hareket Partisi (MHP), Türk kültürü, tarihi ve edebiyatına katkı sağlamak amacıyla kurduğu Cengiz Aytmatov Enstitüsünü 15 Şubat'ta açacak. MHP Genel Başkan Yardımcısı ve Enstitü Başkanı Prof. Dr. İlyas Topsakal, enstitünün kuruluş amacı ve çalışmalarına ilişkin AA muhabirine açıklamada bulundu.