DOLAR
36,1 -0,16%
EURO
37,47 -0,21%
ALTIN
3.352,43 0,07%
BITCOIN
3.469.327,43 -1,03%

MHP, Cengiz Aytmatov Enstitüsü'nü 15 Şubat'ta Açıyor

MHP, Cengiz Aytmatov Enstitüsü'nü 15 Şubat'ta açarak Türk kültürüne katkı sağlamayı hedefliyor.

Yayın Tarihi: 12.02.2025 12:57
Güncelleme Tarihi: 12.02.2025 13:06
MHP, Cengiz Aytmatov Enstitüsü'nü 15 Şubat'ta Açıyor

MHP, Cengiz Aytmatov Enstitüsü'nü 15 Şubat'ta Açıyor

Milliyetçi Hareket Partisi (MHP), Türk kültürü, tarihi ve edebiyatına katkı sağlamak amacıyla kurduğu Cengiz Aytmatov Enstitüsü15 Şubat'ta açacak.

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin himayesinde, Türk dünyasının sembol isimlerinden Kırgız edebiyatçı, gazeteci, çevirmen, diplomat ve siyasetçi Cengiz Aytmatov adına kurulacak enstitü, MHP Genel Merkezi Gün Sazak Konferans Salonu'nda düzenlenecek açılış töreniyle çalışmalara başlayacak.

Enstitü, Türk milletinin kalbi ve ruhu olarak nitelendirilen Cengiz Aytmatov'un eserlerini ve Türk dünyasının ortak edebi mirasını gelecek nesillere aktarmayı amaçlıyor. Açılışta, Aytmatov'un romanlarının yapay zeka ile oluşturulan görsellerinden oluşan bir sergi de katılımcılara sunulacak.

Prof. Dr. İlyas Topsakal'dan Açıklamalar

MHP Genel Başkan Yardımcısı ve Enstitü Başkanı Prof. Dr. İlyas Topsakal, enstitünün kuruluş amacı ve hedeflerine dair açıklamalarda bulundu. Aytmatov'un Türk kültüründe önemli bir yere sahip olduğunu belirten Topsakal, "Cengiz Aytmatov, Türk milletinin, Türk kavimlerinin kalbi ve ruhudur. Tarihimiz, geleneklerimiz ve edebiyatımız üzerine çalışmalar yapmamız gerekiyor" dedi.

Aytmatov'un, Türk kavimlerini ve Kırgız coğrafyasını geleneklerini yaşatmaları yolunda büyük katkılar sağladığını ifade eden Topsakal, enstitünün misyonunun gelecek nesle değerli öğretiler aktarmak olduğunu aktardı.

Geçmişle Gelecek Arasında Köprü

Topsakal, Türk devletlerinin zengin tarihi ve kültürel mirasına vurgu yaparak, "Hepimizin büyük bir geçmişi, büyük hikayeleri var. Örnek vermek gerekirse, Manas Destanı dünyanın en büyük destanı olarak bilinir. Bu destanların geçmiş kimliğimizle bağlantılı olduğunu unutmamalıyız" şeklinde konuştu.

Ortak Edebi Literatür Oluşturmak

Enstitünün amacı hakkında daha fazla bilgi veren Topsakal, "Cengiz Aytmatov'un eserlerini Türk dünyasının ortak alfabesinde bastırmak ve ortak literatürde örnek eserler oluşturmak enstitümüzün hedefleri arasında yer alıyor" dedi.

Ayrıca, Aytmatov'un kabrini ziyaret edeceğini ve Kırgızistan'da da bir açılış programı gerçekleştireceklerini sözlerine ekleyen Topsakal, global ölçekte Türk kültürünün tanıtımının önemine dikkat çekti.

Bu enstitü, Türk kültürü ve halklarının mirasını yalnızca Türkiye'de değil, tüm dünyada yaşatma misyonu üstlenecek. Türk gençlerinin kültürel bağlarını ve tarihlerini koruması, enstitünün bir diğer temel hedefidir.

Milliyetçi Hareket Partisi (MHP), Türk kültürü, tarihi ve edebiyatına katkı sağlamak amacıyla...

Milliyetçi Hareket Partisi (MHP), Türk kültürü, tarihi ve edebiyatına katkı sağlamak amacıyla kurduğu Cengiz Aytmatov Enstitüsünü 15 Şubat'ta açacak. MHP Genel Başkan Yardımcısı ve Enstitü Başkanı Prof. Dr. İlyas Topsakal, enstitünün kuruluş amacı ve çalışmalarına ilişkin AA muhabirine açıklamada bulundu.

Milliyetçi Hareket Partisi (MHP), Türk kültürü, tarihi ve edebiyatına katkı sağlamak amacıyla...

Milliyetçi Hareket Partisi (MHP), Türk kültürü, tarihi ve edebiyatına katkı sağlamak amacıyla kurduğu Cengiz Aytmatov Enstitüsünü 15 Şubat'ta açacak. MHP Genel Başkan Yardımcısı ve Enstitü Başkanı Prof. Dr. İlyas Topsakal, enstitünün kuruluş amacı ve çalışmalarına ilişkin AA muhabirine açıklamada bulundu.

İLGİLİ HABERLER

Emeklilere Müjde! 2025'te Bayram İkramiyesi 4.500 TL-5.000 TL Olacak

PTT Kapınıza Parayı Getiriyor: 2025'te Elektrik Faturalarınıza Devlet Desteği!

Yeni Elektrik Düzenlemesinden Muaf Olacaklar Belli Oldu!

Merkez Bankası Faiz İndirimleriyle Kredilerde Yeni Dönem Başladı

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Tekirdağ İkiz Göller Karla Kaplandı: Kış Manzarasıyla Büyülüyor
2
Esenyurt'ta Eşini Boğarak Öldüren Şüpheli Gözaltına Alındı
3
Adana'da Motosiklet Kazasında Genç Sürücü Hayatını Kaybetti
4
Iğdır Havalimanı Uluslararası Uçuşlara Açılıyor
5
Dervişoğlu: Enflasyon Artışları Hızla Memura Yansıtılmalı
6
Şanlıurfa'da Silah Kaçakçılığı Operasyonunda 5 Şüpheli Yakalandı
7
İklim Elçileri Eğitim Kampı Antalya'da Devam Ediyor

Türk Kırmızı Etinde Önemli Destek: Fiyatlar Düşebilir!

Türkiye'de Promosyonda Tarihi Karar: Bursa'da 29 Milyon TL Dağıtıyor

Emeklilere Müjde! 2025'te Bayram İkramiyesi 4.500 TL-5.000 TL Olacak

Emeklilerin Maaşları Tehlike Altında! 1 Ekim 2008 Dikkat!

Merkez Bankası Faiz İndirimleriyle Kredilerde Yeni Dönem Başladı

PTT Kapınıza Parayı Getiriyor: 2025'te Elektrik Faturalarınıza Devlet Desteği!

2025'te Ramazan Pidesi ve Ekmeğine Zam Geldi!

İBB 1.532 Personel Alımı İlanı: Başvurular Başlıyor

THY Sevgililer Günü'ne Özel %40 İndirimli Uçuş Kampanyası Başlattı!

Devletten Gençlere 15.000 TL Maaş: İŞKUR Gençlik Programı Başlıyor!

Yeni Elektrik Düzenlemesinden Muaf Olacaklar Belli Oldu!

İşçilere Rekor Zam: En Düşük Maaş 42 Bin 800 TL