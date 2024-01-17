MHP'de 2 il 53 ilçe başkan adayını daha açıkladı

Milliyetçi Hareket Partisi (MHP), belediye başkan adaylarını duyurdu. 2 il ve 53 ilçede aday gösteren MHP, Kilis Belediye Başkan adayı olarak Hasan Kara, Uşak Belediye Başkan adayı olarak da Sezer Ateş'i belirledi.

MHP'de 2 il 53 ilçe başkan adayını daha açıkladı
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31 Mart 2024'te yapılacak Mahalli İdareler Seçimleri için MHP'nin belediye başkan adayları belli oldu. MHP Genel Başkan Yardımcısı Sadir Durmaz, Denizli Serinhisar Hatay Dörtyol ve Erzin'in de arasında olduğu 55 adayın ismini duyurdu.

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin onayıyla, partinin yetkili kurulları 31 Mart 2024 Mahalli İdareler Seçimleri için belediye başkan adaylarını seçti. 2 il, 3 büyükşehir ilçe ve 50 ilçede yarışacak 55 adayın isimleri şöyle açıklandı;

mhp adayları

mhp adayları

mhp adayları

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