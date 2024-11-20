MHP'de Üç Milletvekilinin İstifası İstenildi

MHP Genel Başkan Yardımcısı Semih Yalçın, partinin içinde yürütülen inceleme doğrultusunda MHP Isparta Milletvekili Hasan Basri Sönmez, Bolu Milletvekili İsmail Akgül ve Kilis Milletvekili Mustafa Demir'in istifalarının istendiğini açıkladı.

Yalçın, resmi sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı paylaşımda, "Parti içinde devam eden bir inceleme mucibince Milletvekilimiz Sönmez'in, Akgül'ün ve Demir'in istifaları istenmiş, müteakiben de istifa dilekçeleri kabul edilmiştir." şeklinde ifadelere yer verdi.

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