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MHP'den 11 Kasım Milli Ağaçlandırma Günü İçin Ağaç Dikme Kampanyası

MHP Genel Sekreteri Büyükataman, 11 Kasım'ı 'Biz Kardeşiz' temasıyla ağaç dikme günü ilan etti. Türkiye genelinde geniş katılımlı etkinlikler düzenlenecek.

Yayın Tarihi: 11.11.2024 14:01
Güncelleme Tarihi: 11.11.2024 14:01
MHP'den 11 Kasım Milli Ağaçlandırma Günü İçin Ağaç Dikme Kampanyası

MHP'den 11 Kasım Milli Ağaçlandırma Günü İçin Ağaç Dikme Kampanyası

Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Genel Sekreteri İsmet Büyükataman, 11 Kasım 2024 Milli Ağaçlandırma Günü dolayısıyla bir açıklama yaptı. Bu özel gün kapsamında, MHP'nin Türkiye genelinde bütün teşkilatları ile katılım göstereceği bir ağaç dikme kampanyası başlatıldı.

Büyükataman, ağacın ne kadar kıymetli olduğu konusunda vurgu yaparak, dikilen her fidanın “Yeşil Vatan”ın geleceğine katkıda bulunduğunu belirtti. Ağaçların, insanlar için nefes kaynağı olduğuna dikkat çeken Büyükataman, “Etrafında toplandığımız, gölgesinde buluştuğumuz, birlik ve beraberliğimizin merkez noktasıdır.” diyerek, ağaç dikiminin önemini vurguladı.

Doğayı korumanın, Yeşil Vatan'a sahip çıkmanın herkes için milli bir sorumluluk olduğunun altını çizen Büyükataman, şunları ifade etti: “Dikilen her fidan yarınlara bir candır. Bu anlayışla, Genel Başkanımız Sayın Devlet Bahçeli'nin talimatları doğrultusunda Milliyetçi Hareket Partisi olarak, 11 Kasım 2024'te 'Biz Kardeşiz' temasıyla ağaç dikme kampanyasını başlatmış bulunuyoruz.”

Büyükataman, genel merkeze dikilecek olan 'Biz Kardeşiz Ağaçları'nı tanıtarak, “Bugün burada toprakla buluşan fidanlar, Türklük davası gibi büyüsün, serpilsin, dallanıp budaklansın.” dedi. Fidanların, milletimizin birliğini, beraberliğini simgelemesi temennisinde bulunarak, tüm Türkiye’nin bu önemli günde etkin gösteride bulunacağını belirtti.

Nihayetinde, MHP Genel Sekreteri, “Aynı Türkiye Cumhuriyeti gibi bu fidanlar da yüzyıllar boyu payidar kalsın. 11 Kasım Milli Ağaçlandırma Günü'müz kutlu olsun.” diyerek açıklamasını sonlandırdı.

Bu İçeriğimiz kaynak olarak Anadolu Ajansını kullanmıştır ve haberport.com editör ekibimiz tarafından derlenmiştir.

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