MHP'den 8 Mart’a Özel Etkinlik: 8 Güçlü Kadın, Her Hikaye Bir Zafer

MHP'den Kadınlar Günü Kutlaması: 8 Mart, 8 Güçlü Kadın, Her Hikaye Bir Zafer

Milliyetçi Hareket Partisi (MHP), 8 Mart Dünya Kadınlar Günü vesilesiyle ATO Congresium'da "8 Mart, 8 Güçlü Kadın, Her Hikaye Bir Zafer" etkinliği düzenledi. Etkinlikte MHP Genel Başkan Yardımcısı Ahmet Selim Yurdakul, Türk kadınlarının tarih boyunca devlet yönetiminde, cephede ve birçok alanda önemli roller üstlendiğini vurguladı.

Türk Kadınlarının Gücü

Yurdakul, konuşmasında "Türk kadını yeri geldiğinde devlet yönetmiştir, yeri geldiğinde cephede mücadele etmiştir, yeri geldiğinde ailesi için yuva kurmuştur" diyerek, Türk kadınlarının her alanda söz sahibi olduğunu belirtti. Ayrıca 8 Mart’ta ülkenin yiğit kadınlarını rahmetle yad ettiğini ifade etti.

Kadınlara Destek ve Şükran

Etkinlikte, Türkiye'nin dört bir yanından MHP Kadın, Aile, Çocuk ve Engellilerden Sorumlu (KAÇEP) başkanları ve üyeleri yer aldı. Yurdakul, kadınların vatan, millet ve insanlığa karşı çok değerli katkılar sunduğunu aktararak, "8 Mart'ı diğer günlerden ayıran temel neden, hayatı paylaştığımız kadınlara olan minnettarlığımızı sunmamıza vesile olmasıdır" dedi.

Güçlü Ailenin Temeli: Kadınlar

Yurdakul, başarılı bir ailenin en önemli bileşeninin güçlü kadınlar olduğuna dikkat çekti. "Güçlü ailenin ilk ve en önemli şartı, güçlü kadınlardır" diyen Yurdakul, Türk kadınlarının tarih boyunca zor zamanlarda ülkelerine destek olduklarını vurguladı.

Ödüller Sahiplerini Buldu

Etkinlikte ayrıca, "8 Mart, 8 Güçlü Kadın, Her Hikaye Bir Zafer" ödülleri verildi. MHP Tunceli İl Başkanı Melike Gökalp, emekli maden işçisi Yelda Temizci, milli sporcu Simge Ünsay gibi çeşitli branşlarda başarılı kadınlar ödüllendirildi. Ayrıca, Afrin'de şehit düşen Piyade Astsubay Musa Özkan'ın annesi Hatice Özkan'a da plaket verildi.

Genel Başkan Bahçeli'ye Anlamlı Hediye

Etkinliğin sonunda KAÇEP İl Başkanları, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'ye, Türk kadınlarına seçme ve seçilme hakkının verildiği 1934 tarihli Resmi Gazete tablosunu hediye etti.

Etkinlik, Kur'an-ı Kerim tilaveti ve iftarla son bulurken, İstanbul Küçükçekmece KAÇEP Başkanlığı Cumhuriyet Korosu’nun konseriyle coşkulu bir atmosfer sağlandı.

MHP, 8 Mart Dünya Kadınlar Günü dolayısıyla Genel Başkan Devlet Bahçeli'nin himayesinde, ATO Congresium'da "8 Mart, 8 Güçlü Kadın, Her Hikaye Bir Zafer" etkinliği düzenledi. Programın sonunda Kadın, Aile, Çocuk ve Engellilerden Sorumlu (KAÇEP) İl Başkanları tarafından MHP Genel Başkanı Bahçeli'ye, Kadınlara Seçme ve Seçilme Hakkı kararının yayımlandığı ve altında Mustafa Kemal Atatürk'ün Türk kadınlarıyla olan fotoğrafının yer aldığı 1934 tarihli Resmi Gazete'nin tablosu hediye edildi.

MHP, 8 Mart Dünya Kadınlar Günü dolayısıyla Genel Başkan Devlet Bahçeli'nin himayesinde, ATO Congresium'da "8 Mart, 8 Güçlü Kadın, Her Hikaye Bir Zafer" etkinliği düzenledi. Programın sonunda Kadın, Aile, Çocuk ve Engellilerden Sorumlu (KAÇEP) İl Başkanları tarafından MHP Genel Başkanı Bahçeli'ye, Kadınlara Seçme ve Seçilme Hakkı kararının yayımlandığı ve altında Mustafa Kemal Atatürk'ün Türk kadınlarıyla olan fotoğrafının yer aldığı 1934 tarihli Resmi Gazete'nin tablosu hediye edildi.