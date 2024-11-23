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MHP’den Adana’da ‘Bir ve Birlikte Hilal’e Doğru Türkiye’ Toplantısı

MHP Genel Başkan Yardımcısı Yaşar Yıldırım, Adana'da düzenlenen toplantıda ülke bütünlüğüne vurgu yaptı.

Yayın Tarihi: 23.11.2024 17:31
Güncelleme Tarihi: 23.11.2024 17:42
MHP’den Adana’da ‘Bir ve Birlikte Hilal’e Doğru Türkiye’ Toplantısı

Adana’da MHP’nin Kritik Toplantısı

Milliyetçi Hareket Partisi (MHP), "Bir ve Birlikte Hilal’e Doğru Türkiye" temasıyla Adana Adnan Menderes Kapalı Spor Salonu'nda önemli bir bölge toplantısı gerçekleştirdi. Toplantıya Adana, Mersin ve Niğde’den parti teşkilatları katıldı.

Yıldırım’dan Uyarılar

MHP Genel Başkan Yardımcısı Yaşar Yıldırım, toplantıda yaptığı konuşmada Türkiye’nin geleceği için birlik çağrısında bulundu. Yıldırım, “Yanınızda toprak talebinde bulunan, belki bugün yarın saldıracak güçler var. Bunlara karşı hep beraber olmamız lazım” dedi. Ayrıca, siyaset yapma amacının ülkenin menfaatlerini korumak olduğunu vurguladı.

Devlet Bahçeli'nin Vurgusu

Yıldırım, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli’nin ülke ve millet odaklı söylemlerini aktararak, “Biz siyaseti toprağımız için yapıyoruz. Toprak eğer uğrunda ölen varsa vatandır” ifadesinde bulundu. Bahçeli’nin her zaman haklı çıktığını belirten Yıldırım, bu toplantının siyasetteki aciliyetin altını çizdiğini kaydetti.

Bütünlük Mesajı

Türkiye’nin birlik içinde hareket etmesi gerektiğini ifade eden Yıldırım, “Önce milleti bir araya getireceksiniz. Aradaki fitneyi çıkaracaksınız ki birliği kurasınız” dedi. Yıldırım, terörle mücadele konusuna da değinerek, bu durumu içten çözmenin gerekliliğine vurgu yaptı.

İl Başkanları ve Vekillerin Katılımı

Toplantıda, MHP Adana milletvekilleri Muharrem Varlı ve Ayşe Sibel Ersoy, MHP Mersin Milletvekili Levent Uysal, MHP Niğde Milletvekili Cumali İnce ile il başkanları da konuşma yaptı ve partinin geleceği hakkında fikir alışverişinde bulundu.

Bu İçeriğimiz kaynak olarak Anadolu Ajansını kullanmıştır ve haberport.com editör ekibimiz tarafından derlenmiştir.

Adana'da MHP'nin "Bir ve Birlikte Hilal'e Doğru Türkiye" temasıyla Adnan Menderes Kapalı Spor...

Adana'da MHP'nin "Bir ve Birlikte Hilal'e Doğru Türkiye" temasıyla Adnan Menderes Kapalı Spor Salonu'nda bölge toplantısı düzenlendi.

Adana'da MHP'nin "Bir ve Birlikte Hilal'e Doğru Türkiye" temasıyla Adnan Menderes Kapalı Spor...

Adana'da MHP'nin "Bir ve Birlikte Hilal'e Doğru Türkiye" temasıyla Adnan Menderes Kapalı Spor Salonu'nda bölge toplantısı düzenlendi.

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