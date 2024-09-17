MHP'den Anayasa Vurgusu: Denetim ve Sorgulama Yok

MHP Genel Başkan Yardımcısı Semih Yalçın'dan Sert Açıklama

MHP Genel Başkan Yardımcısı Semih Yalçın, Anayasa'nın ilk dört maddesi ile ilgili önemli bir açıklama yaptı. Yalçın, "Hiç kimse, hiçbir kurum MHP'yi Anayasanın ilk dört maddesi konusunda denetleyemez, sorgulayamaz, tartamaz" diyerek, partilerinin bu konudaki kararlılığının altını çizdi.

CHP'ye Eleştiri

Sosyal medya üzerinden açıklamalarda bulunan Yalçın, CHP'yi hedef alarak, partinin MHP'ye yönelik çarpıtma ve saptırma iddialarında bulunduğunu belirtti. Yalçın, "MHP, yıllardan beri Anayasa'nın malum 4 maddesi konusundaki titizliğini bütün kararlılığıyla göstermiştir" ifadesini kullandı.

Taviz Yok!

Yalçın son olarak, "Bu konuda asla taviz de hesap da vermeyiz" diyerek MHP'nin bu konudaki tutumunu net bir şekilde ortaya koydu.