MHP'den Atatürk Kent Meydanı Açıklaması: 'Devlet Bahçeli'nin Adı Yerinde Değişti'

Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Genel Sekreteri İsmet Büyükataman, Manisa Büyükşehir Belediye Meclisi kasım ayı olağan toplantısında alınan kararla 'Devlet Bahçeli Kent Meydanı' isminin 'Atatürk Kent Meydanı' olarak değiştirilmesinin kendilerini memnun ettiğini ifade etti.

Büyükataman, yazılı açıklamasında Mustafa Kemal Atatürk'ün Türk milletinin ortak değeri olduğunu ve kurtuluşunun simgesi olduğunu dile getirdi. Atatürk'ün manevi hatıralarının yaşatılmasının her Türk evladının görevi olduğunu belirtti.

Büyükataman, "Milliyetçi Hareket Partisi, Atatürk'ün hatıralarına hürmet ve özlem, fikirlerine ve kutlu mirasına tartışmasız bir sadakatle bağlıdır ve son nefese kadar bağlılığını sürdürecektir. Manisa Büyükşehir Belediye Meclisinin kasım ayı olağan toplantısında alınan kararla Salihli'de bulunan 'Devlet Bahçeli Kent Meydanı' isminin 'Atatürk Kent Meydanı' olarak değiştirilmesini bu anlamda yerinde buluyoruz" sözlerine yer verdi.

Büyükataman, "Atatürk'ün adının geçtiği hiçbir tartışmaya mahal vermediğimizi ve Ulu Önderimiz Mustafa Kemal Atatürk'ün adının yaşatılması konusundaki hassasiyetimizi ifade ediyor, belediye meclisinin aldığı kararı destekliyoruz" diyerek açıklamalarını sürdürdü.