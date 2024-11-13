MHP'den Atatürk Kent Meydanı Açıklaması: 'Devlet Bahçeli'nin Adı Yerinde Değişti'

Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Genel Sekreteri İsmet Büyükataman, Manisa Büyükşehir Belediye Meclisi kasım ayı olağan toplantısında alınan kararla 'Devlet Bahçeli Kent Meydanı' isminin 'Atatürk Kent Meydanı' olarak değiştirilmesinin kendilerini memnun ettiğini ifade etti.
Büyükataman, yazılı açıklamasında Mustafa Kemal Atatürk'ün Türk milletinin ortak değeri olduğunu ve kurtuluşunun simgesi olduğunu dile getirdi. Atatürk'ün manevi hatıralarının yaşatılmasının her Türk evladının görevi olduğunu belirtti.
Büyükataman, "Milliyetçi Hareket Partisi, Atatürk'ün hatıralarına hürmet ve özlem, fikirlerine ve kutlu mirasına tartışmasız bir sadakatle bağlıdır ve son nefese kadar bağlılığını sürdürecektir. Manisa Büyükşehir Belediye Meclisinin kasım ayı olağan toplantısında alınan kararla Salihli'de bulunan 'Devlet Bahçeli Kent Meydanı' isminin 'Atatürk Kent Meydanı' olarak değiştirilmesini bu anlamda yerinde buluyoruz" sözlerine yer verdi.
Büyükataman, "Atatürk'ün adının geçtiği hiçbir tartışmaya mahal vermediğimizi ve Ulu Önderimiz Mustafa Kemal Atatürk'ün adının yaşatılması konusundaki hassasiyetimizi ifade ediyor, belediye meclisinin aldığı kararı destekliyoruz" diyerek açıklamalarını sürdürdü.
Büyükataman, ayrıca MHP'nin Atatürk ile ilgili maksatlı tartışmaların içerisinde olmayacağını belirterek, "Atatürk demek Türkiye demektir. Onun fikirleri ve hatıraları bize emanettir" Son olarak, MHP'nin daima Atatürk'ün tarafında olduğunu vurgulayan Büyükataman, "Genel Başkanımız Sayın Devlet Bahçeli, Atatürk isminin yaşatılmasını her zaman desteklemektedir. Dolayısıyla Manisa Salihli'de bulunan meydana Atatürk Kent Meydanı ismi verilmesi Genel Başkanımız Sayın Devlet Bahçeli'yi ve bizleri memnun etmiştir" Bu İçeriğimiz kaynak olarak Anadolu Ajansını kullanmıştır ve haberport.com editör ekibimiz tarafından derlenmiştir.
Son olarak, MHP'nin daima Atatürk'ün tarafında olduğunu vurgulayan Büyükataman, "Genel Başkanımız Sayın Devlet Bahçeli, Atatürk isminin yaşatılmasını her zaman desteklemektedir. Dolayısıyla Manisa Salihli'de bulunan meydana Atatürk Kent Meydanı ismi verilmesi Genel Başkanımız Sayın Devlet Bahçeli'yi ve bizleri memnun etmiştir" Bu İçeriğimiz kaynak olarak Anadolu Ajansını kullanmıştır ve haberport.com editör ekibimiz tarafından derlenmiştir.
Bu İçeriğimiz kaynak olarak Anadolu Ajansını kullanmıştır ve haberport.com editör ekibimiz tarafından derlenmiştir.