MHP'den Bahçeli'nin Sağlık Durumu Açıklaması: 'Dostları Sevindiriyor, Düşmanları Üzüyor'

MHP'den Bahçeli'nin Sağlık Durumu Açıklaması

MHP Genel Başkan Başdanışmanı Yıldıray Çiçek, Genel Başkan Devlet Bahçeli'nin sağlık durumu hakkında önemli açıklamalarda bulundu. Çiçek, "Sayın Devlet Bahçeli'nin sağlığı, dostlarını sevindirecek, düşmanlarını üzecek, hesaplar yapanları kahredecek kadar iyidir" ifadelerini kullandı.

Art Niyetli İddialara Tepki

Çiçek, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, Bahçeli'nin sağlık sorunlarını art niyetli bir temenniye dönüştürmenin vicdansızlık olduğunu vurgulayarak, "Geçmişten gelen sağlık sorunları, bu milletin milyonlarca vefalı evladının dualarıyla aşıldı" dedi.

Sosyal Medyada Tepkiler

Bahçeli’nin sağlık durumu ile ilgili olumsuz yorumların sosyal medyada yayıldığını belirten Çiçek, bu kişilerin ahlaksızca senaryolar ürettiğini ifade etti. "Bu kişiler, sosyal medyayı adeta bir kanalizasyona çevirenlerdir" dedi.

Hukuki Süreç Başlatıldı

Çiçek, bahse konu kişiler hakkında hukuki süreçlerin başlatıldığını duyurarak, Türk milletinin başına musibet bela etmeye çalışanların hesaplarını güncelleyerek kötü niyetlerini sinsice sürdürdüğünü belirtti.

Yıldıray Çiçek, son olarak, "Lider Devlet Bahçeli'nin has evlatları bu süreçte dualarını kuşanacakken, düşmanlar beddua edecek, hesap planlarını güncelleyerek yine İblis’e yoldaş olmuşlardır" diyerek sözlerini tamamladı.