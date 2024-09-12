MHP'den Bahçeli'ye Yönelik Dezenformasyon Açıklaması

MHP Genel Başkan Yardımcısı Özdemir'den Önemli Açıklama

Milli Hareket Partisi (MHP) Genel Başkan Yardımcısı İsmail Özdemir, sosyal medya platformlarında Genel Başkan Devlet Bahçeli'ye yönelik yürütülen dezenformasyon kampanyaları hakkında açıklamada bulundu.

Dezenformasyon Çabaları Tespit Edildi

Özdemir, sosyal medya hesapları üzerinden yaptığı paylaşımda, "Sayın Genel Başkanımızı hedef alan ve sosyal medya üzerinden yürütülen dezenformasyonla alakalı çabalar partimiz tarafından tespit edilmiştir," ifadelerini kullandı. Gerekli Bilgiler Paylaşıldı

Özdemir, dezenformasyonu üreten ve yayan sosyal medya hesaplarının bilgilerini İçişleri Bakanlığı ile paylaştıklarını duyurdu. Emniyet Teşkilatı'nın konuyla ilgili hemen tahkikatlara başladığını da sözlerine ekledi.

Partinin Kararlılığı

Özdemir, "Partimiz bu tür dezenformasyon çabalarına karşı kararlılıkla mücadele edecektir," diyerek MHP'nin bu tür saldırılara karşı duyarsız kalmayacağını vurguladı.