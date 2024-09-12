DOLAR
33,97 -0,29%
EURO
37,59 -0,03%
ALTIN
2.794,98 -0,25%
BITCOIN
1.969.680,82 0,44%

MHP'den Bahçeli'ye Yönelik Dezenformasyon Açıklaması

MHP Genel Başkan Yardımcısı Özdemir, Bahçeli'ye yönelik dezenformasyon hakkında açıklamalarda bulundu.

Yayın Tarihi: 12.09.2024 23:52
Güncelleme Tarihi: 12.09.2024 23:52
MHP'den Bahçeli'ye Yönelik Dezenformasyon Açıklaması

MHP Genel Başkan Yardımcısı Özdemir'den Önemli Açıklama

Milli Hareket Partisi (MHP) Genel Başkan Yardımcısı İsmail Özdemir, sosyal medya platformlarında Genel Başkan Devlet Bahçeli'ye yönelik yürütülen dezenformasyon kampanyaları hakkında açıklamada bulundu.

Dezenformasyon Çabaları Tespit Edildi

Özdemir, sosyal medya hesapları üzerinden yaptığı paylaşımda, "Sayın Genel Başkanımızı hedef alan ve sosyal medya üzerinden yürütülen dezenformasyonla alakalı çabalar partimiz tarafından tespit edilmiştir," ifadelerini kullandı. Gerekli Bilgiler Paylaşıldı

Özdemir, dezenformasyonu üreten ve yayan sosyal medya hesaplarının bilgilerini İçişleri Bakanlığı ile paylaştıklarını duyurdu. Emniyet Teşkilatı'nın konuyla ilgili hemen tahkikatlara başladığını da sözlerine ekledi.

Partinin Kararlılığı

Özdemir, "Partimiz bu tür dezenformasyon çabalarına karşı kararlılıkla mücadele edecektir," diyerek MHP'nin bu tür saldırılara karşı duyarsız kalmayacağını vurguladı.

İLGİLİ HABERLER

Elektrik ve doğalgazda yüzde 60 artış! Bakan Bayraktar bizzat açıkladı!

İş Bankası 7 Farklı Şehirde Yüksek Maaş ile Personel Alımı Yapıyor: Lise Mezunu Adaylar İçin Fırsat

Eylül Ayında Büyük Fırsat: 4000 TL Hesaba Yatacak!

MSB Gazino Müdürlüğü KPSS'siz 18-28 Yaş Arası İşçi Alımı İlanı Az Önce Geldi: Servis Elemanı (Garson) Başvuruları Başladı

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Narin Güran'ın Kaybolduğu Günde Amcasının Kuzenini 5 Kez Aradığı Ortaya Çıktı: Kuzen İddiaları Yanıtladı
2
Cumhurbaşkanlığı'ndan Emeklilere Zam Müjdesi!
3
Narin Cinayetinde Yasak Aşk İddiaları: Amca Salim Güran'ın 2 Yasak Aşkı Vardı! Narin Birini Gördüğü İçin Öldürüldü
4
Libya Merkez Bankası Krizine Çözüm İçin Pazarlıklar Başladı
5
Diyarbakır Barosu'ndan Narin Güran Cinayeti Üzerine Açıklama
6
Gündem Özeti: 13 Eylül 2024 Etkinlikleri ve Gelişmeleri

Eylül Ayı Evde Bakım Maaşı Yattı mı? 12-13 Eylül Evde Bakım Maaşı Yatan İllerin Güncel Listesi ve Maaş Sorgulama Ekranı

13 Eylül 2024 Cuma günlük burç yorumları! Aşk, Sağlık, Para ve İlişki Falı

Reeder'dan 280.000 TL'ye Elektrikli Araç: ReeV Fancy

Kira ödeyenler müjde! Bankadan talimat veren yaşadı! Öderken 1.000 TL’nizi hemen alın

Eylül Ayında Büyük Fırsat: 4000 TL Hesaba Yatacak!

Emekli promosyonu alana müjde! 250.000 TL ek ödeme onayı geldi

Cumhurbaşkanlığı'ndan Emeklilere Zam Müjdesi!

KPSS 70 Puanla Çalışma Bakanlığı'ndan Yüksek Maaşlı İş İmkanı!

KPSS şartı olmadan personel olmak için son 2 gün: İŞKUR açıkladı

MSB Gazino Müdürlüğü KPSS'siz 18-28 Yaş Arası İşçi Alımı İlanı Az Önce Geldi: Servis Elemanı (Garson) Başvuruları Başladı

İş Bankası 7 Farklı Şehirde Yüksek Maaş ile Personel Alımı Yapıyor: Lise Mezunu Adaylar İçin Fırsat

Elektrik ve doğalgazda yüzde 60 artış! Bakan Bayraktar bizzat açıkladı!