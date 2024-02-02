MHP'den belediye başkan adaylığı için yeni liste yayınladı
Milliyetçi Hareket Partisi, 31 Mart 2024'te yapılacak yerel seçimler için 55 belde belediye başkan adayının ismini duyurdu.
Yazılı bir açıklama yapan Genel Başkan Yardımcısı Sadir Durmaz, belediye başkanı adaylarının partinin yetkili kurulları tarafından değerlendirildiğini ve MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin onayını aldığını duyurdu.
Bu doğrultuda, 55 belde belediye başkan adayı daha ilan edildi. Açıklanan adayların isimleri şunlardır;,