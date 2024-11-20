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MHP'den CHP'ye Sert Tepki: Meclis Gerginliği Kınandı

MHP Grup Başkanvekili Erkan Akçay, TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu'ndaki gerginliği şiddetle kınadı, CHP'yi hukuka uymaya davet etti.

Yayın Tarihi: 20.11.2024 14:10
Güncelleme Tarihi: 20.11.2024 14:18
MHP'den CHP'ye Sert Tepki: Meclis Gerginliği Kınandı

MHP'den CHP'ye Sert Tepki

MHP Grup Başkanvekili Erkan Akçay, bugün TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu'nda yaşanan gerginlik ve arbede ile ilgili açıklamalarda bulundu. Akçay, "CHP'nin yaptıkları arbede ve engelleme çalışmalarını MHP olarak şiddetle kınıyoruz, hukuka, Anayasa'ya ve Meclis İçtüzüğü'ne uymaya davet ediyoruz," dedi.

Engellemeler ve Zorbalık İddiaları

Akçay, İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya'nın komisyondaki bütçe görüşmeleri öncesinde CHP'li grup yöneticileri ve milletvekilleri tarafından engellenmeye çalışıldığını ifade etti. Ön sıralarda CHP'li kadın milletvekillerinin de yer aldığını belirten Akçay, "CHP milletvekillerinin bugün TBMM'de yaşattığı bu zorbalığı ve terbiyesizce davranışları, şiddetle ve nefretle kınıyoruz," şeklinde konuştu.

Meclis Huzuru ve Hukukun Önemi

Akçay, TBMM'nin, kanunların görüşüldüğü, müzakerelerin ve tartışmaların yapıldığı yüce bir mekan olduğunu vurguladı. "Meclis, kavganın ve zorbalığın yapılacağı yer olamaz. Meclis tarihimiz böyle bir rezalet görmemiştir. 15 Temmuz'da terörist saldırısı altında dahi çalışmış olan bu Meclis, şimdi CHP'liler tarafından çalışmasının engellenmeye çalışılması, milli irade düşmanlığıdır," dedi.

CHP'nin Siyasi Tavrı Eleştirildi

Akçay, yapılan engellemelerin, CHP'nin siyasetin yeni dinamiklerini kavrayamaması sonucu ortaya çıktığını belirtti. CHP'nin boş polemiklerle Meclis çalışmalarını engellemeye çalıştığını savunan Akçay, "CHP, bu söylemiyle terör sevicilerine figüran olmaktadır. Pusulasını kaybetmiş durumdadır," ifadelerini kullandı.

CHP Genel Başkanı'na Eleştiriler

CHP Genel Başkanı Özgür Özel'in partisi üzerindeki kontrolünü kaybettiğini ileri süren Akçay, " Genel başkanları genel merkezde, İstanbul Belediye Başkanı geliyor CHP grubunda basın toplantısı yapıyor, vekillere talimat veriyor. Bu durum, CHP yönetiminin sürdürülebilir olmadığını gösteriyor," dedi.

Bir gazetecinin soru üzerine Akçay, Meclis İçtüzüğü'nün kesinlikle uygulanması gerektiğini vurguladı ve CHP'ye çağrıda bulunarak, hukukun işlemesine engel olmaktan vazgeçmelerini istedi.

Bu İçeriğimiz kaynak olarak Anadolu Ajansını kullanmıştır ve haberport.com editör ekibimiz tarafından derlenmiştir.

MHP Grup Başkanvekili Erkan Akçay, TBMM Plan ve Bütçe Komisyonunda İçişleri Bakanlığının...

MHP Grup Başkanvekili Erkan Akçay, TBMM Plan ve Bütçe Komisyonunda İçişleri Bakanlığının bütçesinin görüşmeleri öncesinde, Bakan Ali Yerlikaya'nın Komisyona girişinin CHP'li grup yöneticileri ve milletvekilleri tarafından engellenmeye çalışılmasıyla ilgili basın mensuplarına değerlendirmelerde bulundu.

MHP Grup Başkanvekili Erkan Akçay, TBMM Plan ve Bütçe Komisyonunda İçişleri Bakanlığının...

MHP Grup Başkanvekili Erkan Akçay, TBMM Plan ve Bütçe Komisyonunda İçişleri Bakanlığının bütçesinin görüşmeleri öncesinde, Bakan Ali Yerlikaya'nın Komisyona girişinin CHP'li grup yöneticileri ve milletvekilleri tarafından engellenmeye çalışılmasıyla ilgili basın mensuplarına değerlendirmelerde bulundu.

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