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MHP'den Kadına Yönelik Şiddetle Mücadele Vurgusu

MHP Genel Başkan Yardımcısı Yurdakul, kadına yönelik şiddete karşı sıfır tolerans ile mücadele edeceklerini açıkladı.

Yayın Tarihi: 24.11.2024 11:46
Güncelleme Tarihi: 24.11.2024 11:46
MHP'den Kadına Yönelik Şiddetle Mücadele Vurgusu

MHP'den Kadına Yönelik Şiddete Karşı Kararlılık

MHP Genel Başkan Yardımcısı Ahmet Selim Yurdakul, "Kadına Yönelik Şiddete Karşı Uluslararası Mücadele Günü" nedeniyle yaptığı yazılı açıklamada, kadına yönelik şiddetin sona erdirilmesi için kararlı bir şekilde sürdürdükleri çalışmaları "şiddete sıfır tolerans" anlayışıyla devam ettireceklerini duyurdu.

Tarih Boyunca Kadınların Önemi

Yurdakul, Türk toplumunda kadınların, her dönem saygı ve şükranla karşılandığını ifade etti. İnsanlık tarihinin en eski ve temel kurumu olan aile yapısının temeli olan kadınların, çeşitli tehditlerle karşı karşıya olduğunu belirtti. Kadına yönelik şiddetin yalnızca bir insan hakkı ihlali değil, aynı zamanda milli ve manevi değerlere karşı bir saldırı olduğunu vurguladı.

Aile Kurumu Çalıştayı ve Toplumsal Sorumluluk

MHP'nin 14-15 Eylül tarihlerinde gerçekleştirdiği Aile Kurumu Çalıştayı'nı anımsatan Yurdakul, bu etkinlikte kadına yönelik şiddet ve gelecekte kadınları bekleyen risklerin ele alındığını hatırlattı. Yurdakul, kadına yönelik şiddetle mücadelenin yalnızca devletin değil, toplumun tüm kesimlerinin sorumluluğunda olduğunun altını çizdi.

Kararlılık ve Sıfır Tolerans Anlayışı

Bu mücadelenin akamete uğramaması adına MHP olarak, sorumluluğun bilincinde hareket edeceklerini belirten Yurdakul, "Kadına yönelik şiddetin sona erdirilmesi için kararlı bir şekilde sürdürdüğümüz çalışmalarımızı 'şiddete sıfır tolerans' anlayışıyla yapmaya devam ediyoruz," dedi.

Bu İçeriğimiz kaynak olarak Anadolu Ajansını kullanmıştır ve haberport.com editör ekibimiz tarafından derlenmiştir.

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