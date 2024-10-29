MHP'den Küresel Emperyalizme Tepki

MHP Genel Başkan Yardımcısı Semih Yalçın, Erzurum'da düzenlenen "Bir ve Birlikte Hilale Doğru Türkiye Toplantıları"nda önemli açıklamalarda bulundu.

Terör Saldırısına Yanıt

Yalçın, MHP Lideri Devlet Bahçeli'nin siyasi riskler alarak yaptığı çağrının, PKK'nın TUSAŞ'a gerçekleştirdiği saldırı ile daha da anlam kazandığını belirtti. Yalçın, “MHP, siyasi hayatında oyun kurmuş, bozmamış ama asla oyun oynamamıştır.” dedi.

Küresel Emperyalizm ve İç Süreç

Yalçın, “Küresel emperyalizm, gelişmeye başlayan olumlu iç süreçleri sabote etmek için harekete geçmiştir” diyerek, Cumhuriyet'in 101. yıl dönümünde yaşanan hain saldırılara dikkat çekti. Bu tür terör eylemlerinin, azmi kamçılayarak insanları güçlendirdiğini söyledi.

Birlik ve Toplumsal Barış Çağrısı

Devlet Bahçeli'nin milletin iradesini temsil ettiğini vurgulayan Yalçın, “Bu davet, hem içere, hem de dışarıya yönelik mesajlar taşıyor. Bahçeli'nin çağrısı, uluslararası güç odaklarına yönelik bir hamledir.” dedi.

Küresel Tehdide Dikkat

Yalçın, ABD'nin küresel tehditlerini algılamayanları uyararak, yaklaşan tehlikelere dikkat çekti. “Bu, bir ikaz niteliğindedir” ifadesini kullandı.

MHP Genel Başkan Yardımcısı Semih Yalçın, "Bir ve Birlikte Hilale Doğru Türkiye Toplantıları"nın ilkinin düzenlendiği Erzurum'da, Kazım Karabekir Spor Salonu'nda partililerle bir araya geldi.

MHP Genel Başkan Yardımcısı Semih Yalçın, "Bir ve Birlikte Hilale Doğru Türkiye Toplantıları"nın ilkinin düzenlendiği Erzurum'da, Kazım Karabekir Spor Salonu'nda partililerle bir araya geldi.