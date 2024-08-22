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MHP'den Sert Açıklama: Millet Düşmanlarını Kayıran Siyasi Oyunlara İzin Vermeyeceğiz

MHP Genel Başkan Yardımcısı Yalçın, CHP'ye yüklenerek, milletin hukukunu koruyacaklarını vurguladı.

Yayın Tarihi: 22.08.2024 13:48
Güncelleme Tarihi: 22.08.2024 13:48
MHP'den Sert Açıklama: Millet Düşmanlarını Kayıran Siyasi Oyunlara İzin Vermeyeceğiz

MHP'den Sert Açıklama: Millet Düşmanlarına Geçit Yok

MHP Genel Başkan Yardımcısı Semih Yalçın, son günlerde gündeme gelen siyasi olayları değerlendirerek dikkat çeken ifadeler kullandı. Yalçın, "Millet düşmanlarını kayırmak için Parlamentonun olağanüstü toplantılara çağırılmasına karşı milli iradenin tecelligahının haysiyet, mehabet, fazilet ve şerefini ısrarla koruyacağız" dedi.

CHP'nin Rolü Eleştirildi

Yalçın, açıklamalarında, siyasetteki çözülme ve yıkım süreçlerinin arkasında CHP'nin bulunduğunu öne sürerek, "Siyasetin neresinde çözülme ve yıkım varsa CHP orada sahne alıyor. Bu süreçler, CHP yanlısı medyanın destekleriyle pazarlanmaktadır" ifadelerini kullandı.

Terör ve Siyasi Bağlantılar

MHP Genel Başkan Yardımcısı, CHP'nin terörizmin siyasi uzantılarının hamiliğini üstlendiğini vurguladı: "CHP, Türk milliyetçiliği ile Cumhuriyet değerleriyle savaşan bir politik mekanizmaya dönüşmüştür. Terörizmle mücadelede en büyük engel, CHP'nin mevcut politikalarıdır."

Milletin Hakkını Korumaya Söz Verdi

Yalçın, DEM Parti'nin MHP’ye yönelik açıklamalarına da değinerek, "PKK ile bağlarınızı koparmadığınız sürece Mecliste kalamazsınız. Türk milletinin egemenlik haklarına yönelen saldırıları sonsuza kadar bitireceğiz" dedi. MHP olarak milletin hakkını korumaya kararlı olduklarını belirtti.

Son olarak, Yalçın, CHP'ye seslenerek, "Safınızı belli edin, millet yerinizi bilsin. Biz, milletin hukukunu çiğnetmeyecek, yıkım sürecine göz yummayacağız" ifadelerini kullandı.

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