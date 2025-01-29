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MHP'den Turizm Bölgelerine 10 Dakika Mesafe Kuralı: Yeni İtfaiye Kanun Teklifi

MHP Kayseri Milletvekili İsmail Özdemir, turizm bölgelerine en fazla 10 dakikalık mesafede itfaiye istasyonu kurulmasını öngören kanun teklifini sundu.

Yayın Tarihi: 29.01.2025 15:27
Güncelleme Tarihi: 29.01.2025 15:27
MHP'den Turizm Bölgelerine 10 Dakika Mesafe Kuralı: Yeni İtfaiye Kanun Teklifi

MHP'den Yeni İtfaiye Kanun Teklifi

MHP Kayseri Milletvekili İsmail Özdemir, Kartalkaya'da meydana gelen otel yangınının ardından, turizm bölgelerine en çok 10 dakikalık mesafede seyyar veya sabit itfaiye istasyonları kurulmasını amaçlayan bir kanun teklifini Meclis Başkanlığı'na sundu.

Yangın Felaketi ve Müdahale Süresi

Teklifin gerekçesinde, Kartalkaya'daki yangın felaketinde itfaiyenin müdahale süresinin öngörülen süreden uzun sürdüğü vurgulandı. Yangının yaşandığı otelin konumu nedeniyle, itfaiyenin olay yerine ulaşma süresinin 1 saati geçmesi, can kaybını arttıran önemli bir faktör olarak belirtildi. "Normal şartlar altında itfaiyenin 30-45 dakika içerisinde bölgeye varması gerekirken, 1 saati geçen bir süre içinde olay yerine ulaşabilmiştir," ifadeleri yer aldı.

Uluslararası Standartlar

Gerekçede, Avrupa'daki birçok ülke ile ABD ve Japonya'da itfaiye ekiplerinin yangınlara müdahale süresinin 10 dakikayı aşmayacak şekilde düzenlendiği bilgisi paylaşılarak, bu uygulamanın can ve mal kaybını en düşük seviyelere indirdiği belirtildi.

Yeni Düzenlemeyle İlgili Hedefler

Teklif, büyükşehir belediyelerinin ve il belediyelerinin çeşitli toplu faaliyet alanlarının bulunduğu noktalara 10 dakikalık mesafede sabit veya seyyar itfaiye istasyonları kurulmasını zorunlu kılmayı öngörüyor. Ayrıca, bu istasyonlarda yangınlara ve diğer afetlere müdahale için gereken tüm araç, ekipman ve personelin bulundurulması gerektiği ifade edildi.

Özdemir'den Açıklama

Özdemir, sosyal medya üzerinden yaptığı açıklamada, "Yangın ve diğer afetlere müdahale süresinin ne kadar kritik olduğunun Bolu'da acı bir şekilde tecrübe edildiğini" belirtti. “Bu nedenle, her ilde itfaiye ekiplerinin yangınlara ve diğer afetlere 10 dakikada müdahalelerini zorunlu hale getirecek kanun teklifimizi meclisimize sunduk," dedi. Ek olarak, turizm tesislerinin periyodik denetimlerini öngören bir kanun teklifi üzerinde de çalıştıklarını açıkladı.

Özdemir, "MHP olarak, felaketlerin bir daha yaşanmaması ve sorumluların cezalandırılması için gereken adımların sonuna kadar takipçisi olacağız," şeklinde sözlerini sonlandırdı.

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