MHP Erzurum’da Gönül Seferberliği: 'Hayırlı Günler Komşum Nasılsın' 12 Kasım'da Başlıyor

MHP Erzurum’da gönül seferberliği başlıyor

Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Genel Merkezi tarafından başlatılan Hayırlı Günler Komşum Nasılsın ve Derdin Derdimiz Sohbet Toplantıları programlarının Erzurum ayağı 12 Kasım Çarşamba günü start alıyor. MHP Erzurum İl Başkanlığı öncülüğünde yürütülecek kapsamlı saha çalışmasında, Erzurum’un 20 ilçesi adım adım ziyaret edilecek.

Her kapıyı çalacağız, her gönüle dokunacağız

MHP Erzurum İl Başkanı Adem Yurdagül, programla ilgili yaptığı açıklamada, Erzurum’un tüm ilçelerinde vatandaşlarla birebir temas kurulacağını belirtti. Yurdagül, projenin Genel Başkanımız Sayın Devlet Bahçeli’nin talimatları doğrultusunda gönül köprülerini güçlendirme amacı taşıdığını ifade etti. Sahada sadece siyasi mesajlar değil, samimi dostlukların da kurulacağını vurgulayarak şu ifadeleri kullandı:

Her kapıyı çalacağız, her gönüle dokunacağız.

Komşumuzun halini hatırını soracağız, derdi olanın derdine ortak olacağız. Çünkü MHP, milletin içinden doğan bir partidir. Bizim siyasetimiz, gönül siyasetidir.

20 ilçede, yüzlerce buluşma noktası

Program kapsamında il başkanı, il yöneticileri, ilçe başkanları, belediye meclis üyeleri, akademisyenler ve avukatlar sahada aktif görev alacak. Her ilçede en az üç ayrı program planlanırken, toplantılarda hem güncel meseleler ele alınacak hem de yerel sorunlar dinlenecek. İl Başkanı Yurdagül konuyla ilgili olarak,

Erzurum’un 20 ilçesinde aynı anda bir gönül hareketi başlatıyoruz. Her programda vatandaşlarımızla oturup sohbet edeceğiz. Bu etkinlikler birer siyasi faaliyet değil, kardeşlik buluşmasıdır.

MHP her zaman milletinin yanında

Yurdagül, bu çalışmaların kalıcı bir gönül hareketi olduğunu belirterek, Bizim davamız, milletimizin huzur ve refah davasıdır dedi. Erzurum’un her köşesinde vatandaşların elini sıkacak, derdini dinleyecek ve çözüm için yanında olacaklarını vurguladı. MHP her zaman milletinin yanındadır, yanında olmaya da devam edecektir.

Hedef: terörsüz, huzurlu ve güçlü bir Türkiye

Başkan Yurdagül, Türkiye’nin birliğine ve huzuruna kasteden hiçbir yapıya geçit verilmeyeceğini de vurguladı ve şunları söyledi:

Milliyetçi Hareket Partisi olarak en büyük idealimiz, terörün kökünden kazındığı, anaların gözyaşı dökmediği, gençlerimizin geleceğe umutla baktığı bir Türkiye’dir. Terörün ve bölücülüğün bu topraklarda hiçbir karşılığı yoktur. Bizim yegâne gayemiz, ay yıldızlı bayrağımızın gölgesinde kardeşçe, huzur içinde yaşanan bir Türkiye inşa etmektir. Bu uğurda devletimizin ve milletimizin yanında dimdik durmaya devam edeceğiz.

Gönül belediyeciliğinden gönül siyasetine

Yurdagül, MHP’nin bu çalışmayla Türkiye genelinde güçlü bir sosyal dayanışma modeli oluşturduğunu belirtti: Parti olarak sadece hizmeti değil, sevgiyi ve paylaşmayı da siyasetin merkezine koyuyoruz. Gönül belediyeciliğinden gönül siyasetine uzanan bu anlayış, MHP’nin Türkiye’ye kattığı en büyük değerdir.

Erzurum hazır, MHP sahada

12 Kasım Çarşamba günü başlayacak programlarla Erzurum’un tüm ilçelerinde sahaya inecek olan MHP teşkilatı, "önce insan, önce gönül" anlayışıyla vatandaşlarla buluşacak. Her yaştan, her kesimden katılım beklenen toplantılar birlik ve beraberlik ruhunu pekiştirmeyi amaçlıyor. İl Başkanı Yurdagül son olarak şunları ifade etti:

Bizim için her gün hayırlı bir gündür, her vatandaşımız da kıymetli bir komşudur. Erzurum hazır, MHP sahada.

MHP ERZURUM İL BAŞKANI ADEM YURDAGÜL